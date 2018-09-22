Глава крупнейшей частной аптечной сети вышел на свободу

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21 сентября Томчин дал интервью. Он следующим образом ответил на вопрос о сообщениях про свое задержание в середине августа: «Сейчас я перед вами. Думаю, это и есть ответ на этот вопрос».Более пространнорассказал о своих ближайших планах. В частности, он намерен продолжать заниматься благотворительностью, реализовывать культурные проекты в новой витебской синагоге, строительство которой спонсировал, и развивать бизнес (сети аптек «Добрыя лекi» и ADEL).— сказал Томчин.В январе 2018 года его компания привлекла у ЕБРР 5 млн евро на развитие розничной сети.— говорил он на пресс-конференции. За это время общее число аптек планировалось довести до 400 во всех регионах страны.Собеседники TUT.BY сказали, что бизнесмену изменена мера пресечения на не связанную с заключением под стражу, чтобы он мог управлять бизнесом.Получить комментарий в пресс-службе КГБ Беларуси не удалось. Мобильный телефон Леонида Томчина был недоступен.В «Аптека Групп» входят 6 розничных компаний, два медцентра, ИТ-служба и подразделение по контрактному производству лекарств, а также оптовая компания «ВитФармМаркет». В холдинге работают более 1000 человек.