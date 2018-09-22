ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Инициатива правительства Грузии о культивации и экспорте конопли была не правильно понята в обществе - премьер

23.09.2018 10:41 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что правительство не будет форсировать инициативу, касающуюся культивации конопли и экспорта марихуаны.

"Это не наш почерк. Эта инициатива получила неправильную интерпретацию в обществе", - сказал находящийся с рабочим визитом в США М.Бахтадзе в эфире телекомпании "Имеди" вечером в субботу.

По словам премьера, связанная с коноплей инициатива правительства касалась двух направлений и, соответственно, это было две разных предложения.

"Первая касалась той конкретной правовой реальности, которая возникла после решения Конституционного суда Грузии, когда ответственное правительство должно было принять конкретные решения в как можно короткий срок. Соответственно, был разработан строгий документ о регуляции потребления конопли, в котором прописан каждый риск", - заявил М.Бахтадзе.

При этом он подчеркнул, что данными регуляциями было важно защитить здоровье молодых.

"Что касается второго направления, то и здесь наша инициатива предусматривала культивацию конопли в медицинских целях, причем, лишь для экспортных рынков. Исходя из этого, мы были честны перед грузинским обществом. Я говорил, что регуляции и в первой, и во второй части будут такими жесткими, которые исключат попадание на рынок хотя бы одного грамма этого вещества (марихуаны - ИФ) или растения в бесконтрольном режиме", - заявил премьер.

Хотя, отметил он, за этим последовали волнения, поскольку, по его словам, видимо, необходима была еще большая коммуникация с обществом. "Политическим почерком "Грузинской мечты" (правящая в Грузии партия - ИФ) является поиск консенсуса с грузинской общественностью, ее информирование, максимальная включенность, тем более, на такие темы, и только после этого разработка и принятие конкретного решения", - сказал М.Бахтадзе.

"Поэтому наша команда приняла еще одно ответственное решение - остановить на этом этапе вторую инициативу и провести интенсивные дополнительные консультации со всеми заинтересованными сторонами и только после окончательного согласования позиций осуществить ее оценку", - заявил глава правительства.

Как сообщалось, в минувший четверг парламент Грузии принял в первом чтении представленный МВД законопроект, в котором определены жесткие правовые рамки по максимальному ограничению и пресечению потребления марихуаны в связи с решением Конституционного суда, допускающего использование этого наркотика в личном пространстве.

Конституционный суд Грузии в ноябре 2017 года удовлетворил иск оппозиционной партии "Новый политический центр - Гирчи (Шишка)" против парламента, отменив уголовное наказание за курение марихуаны. 30 июля 2018 года по иску этой же партии КС признал неконституционной норму Кодекса административных правонарушений, устанавливающую административную ответственность за употребление марихуаны, что вызвало неоднозначную реакцию в стране.

 

 
 
Ссылка на источник 26
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что правительство не будет форсировать инициативу, касающуюся культивации конопли и экспорта марихуаны. "Это не наш...
 
Новости дня
Новости разные
 
Фотофакт: в Могилеве к приезду Лукашенко и Путина моют дома
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.09.2018
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Фаниполь Online
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика