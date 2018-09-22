Беларусь рассматривает Саудовскую Аравию как важного партнера в регионе Ближнего Востока - Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза аль-Сауда, Наследного принца, заместителя премьер-министра, министра обороны Мухаммеда бен Сальмана бен Абдель Азиза аль-Сауда и народ этой страны с Национальным днем, сообщили в пресс-службе главы белорусского государства в воскресенье.

"Беларусь рассматривает ваше государство как важного партнера в регионе Ближнего Востока и стремится к дальнейшему укреплению плодотворных отношений в политической, торгово-экономической, научно-технической и других отраслях на благо жителей обеих стран", - говорится в поздравлении королю Саудовской Аравии.

В послании к Наследному принцу А.Лукашенко выразил уверенность, что совместными усилиями страны смогут придать дополнительный импульс развитию взаимовыгодного белорусско-саудовского сотрудничества во всех сферах, проинформировали в пресс-службе.