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Беларусь рассматривает Саудовскую Аравию как важного партнера в регионе Ближнего Востока - Лукашенко

23.09.2018 10:06 — Разное | Интерфакс  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза аль-Сауда, Наследного принца, заместителя премьер-министра, министра обороны  Мухаммеда бен Сальмана бен Абдель Азиза аль-Сауда и народ этой страны с Национальным днем, сообщили в пресс-службе главы белорусского государства в воскресенье.

"Беларусь рассматривает ваше государство как важного партнера в регионе Ближнего Востока и стремится к дальнейшему укреплению плодотворных отношений в политической, торгово-экономической, научно-технической и других отраслях на благо жителей обеих стран", - говорится в поздравлении королю Саудовской Аравии.

В послании к Наследному принцу А.Лукашенко выразил уверенность, что совместными усилиями страны смогут придать дополнительный импульс развитию взаимовыгодного белорусско-саудовского сотрудничества во всех сферах, проинформировали в пресс-службе.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза аль-Сауда, Наследного принца, заместителя премьер-министра,...
 
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