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Папа Франциск в проповеди у Старых ворот в Вильнюсе призвал литовцев к солидарности и миролюбию

23.09.2018 09:36 — Разное | Интерфакс  
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Папа римский Франциск в проповеди у Святых ворот в Вильнюсе призвал верующих отказаться от враждебности и "признать друг в друге братьев" независимо от национальности и религии, сообщает в субботу агентство BNS.

"В прошлом мы строили много крепостей, но сегодня ощущаем потребность посмотреть друг на друга и признать друг в друге братьев, идти вместе с радостью и обрести мир, испытать ценность братства", - сказал понтифик перед молитвой.

На совместную молитву с папой римским у Святых ворот были приглашены многодетные семьи, семьи, усыновившие детей, сироты и больные. По дороге к Святым воротам папа несколько минут пообщался с собравшейся толпой.

Папа Франциск подчеркнул, что у находящегося в воротах чудотворного образа Божией Матери Остробрамской каждый день собираются люди разных национальностей и вероисповеданий - литовцы, поляки, белорусы, русские, католики, православные.

Он выразил надежду на то, что эта свобода будет поощрять солидарность, и призвал не поддаваться враждебности, которую может вызывать конкуренция открытого мира.

"Дорогие братья и сестры, пусть, переступая этот порог, мы испытаем очищающую силу наших взаимоотношений, а Матерь Божья пусть поможет нам с милосердием и смирением смотреть на недостатки других, не возвышая себя над ними", - сказал понтифик.

Папа римский Франциск в Вильнюсе в субботу начал четырехдневный визит по Литве, Латвии и Эстонии.

 
 
Ссылка на источник 21
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Папа римский Франциск в проповеди у Святых ворот в Вильнюсе призвал верующих отказаться от враждебности и "признать друг в друге братьев" независимо от...
 
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