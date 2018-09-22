|
В ДТП с поездом в Верхнедвинском районе погиб мотоциклист, его сын лишился ноги
Новости Беларуси. В ДТП вечером 22 сентября погиб водитель мотоцикла, пассажир потерял ногу.
Как
В субботу отец и сын ехали на мотоцикле к бабушке. Когда они приблизились к железнодорожному переезду на расстояние 40 метров, мотоциклист понял, что не успевает проехать перед поездом.
Водитель двухколёсного ТС начал тормозить, съехал на правую обочину и сбил последний оградительный столбик переезда. Мотоцикл врезался в движущийся грузовой поезд. Мотоциклист погиб на месте, его 14-летний сын потерял ногу. Подростка доставили в реанимацию.
Машинист поезда столкновения не заметил и продолжил движение по маршруту. Правоохранителям о происшествии сообщили очевидцы.
У водителя мотоцикла взяты необходимые биоанализы для выяснения его состояния в момент аварии.
Отмечается, что ехавшие на мотоцикле люди были в шлемах, на ТС имелись все необходимые документы.
Проводится проверка.
Летом 2018 года под Бобруйском водитель ВАЗа выехал на пути.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В ДТП вечером 22 сентября погиб водитель мотоцикла, пассажир потерял ногу. Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, авария случилась...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)