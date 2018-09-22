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В ДТП с поездом в Верхнедвинском районе погиб мотоциклист, его сын лишился ноги

23.09.2018 09:43 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В ДТП вечером 22 сентября погиб водитель мотоцикла, пассажир потерял ногу.  

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, авария случилась вблизи деревни Мартиново Верхнедвинского района.  

В субботу отец и сын ехали на мотоцикле к бабушке. Когда они приблизились к железнодорожному переезду на расстояние 40 метров, мотоциклист понял, что не успевает проехать перед поездом.  

В ДТП с поездом в Верхнедвинском районе погиб мотоциклист, его сын лишился ноги
Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома  

Водитель двухколёсного ТС начал тормозить, съехал на правую обочину и сбил последний оградительный столбик переезда. Мотоцикл врезался в движущийся грузовой поезд. Мотоциклист погиб на месте, его 14-летний сын потерял ногу. Подростка доставили в реанимацию.  

Машинист поезда столкновения не заметил и продолжил движение по маршруту. Правоохранителям о происшествии сообщили очевидцы.  

У водителя мотоцикла взяты необходимые биоанализы для выяснения его состояния в момент аварии.  

Отмечается, что ехавшие на мотоцикле люди были в шлемах, на ТС имелись все необходимые документы.  

Проводится проверка.  

Летом 2018 года под Бобруйском водитель ВАЗа выехал на пути.  

Врезавшийся в машину поезд протащил её на 100 метров – здесь подробности.  

 
 
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Новости Беларуси. В ДТП вечером 22 сентября погиб водитель мотоцикла, пассажир потерял ногу.   Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, авария случилась...
 
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