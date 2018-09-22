"Дачные истории":"Свадебные деньги потратили на покупку дачи и не пожалели"

Молодая семья из Пинска за свадебные деньги купила дачу с заброшенным домом и перестроила его до неузнаваемости. Теперь это прекрасное место для летнего отдыха. Счастливая владелица загородной недвижимости Дария поделилась своей « Дачной историей ».





У нас нет своего жилья, всегда переезжали с одной съемной квартиры на другую. Поэтому очень хотелось, чтобы у нас появился свой собственный уголок.

Наша дачная история началась в 2015 году сразу после свадьбы. Подаренные деньги мы решили не тратить на свадебное путешествие, а приобрести дачный участок и создать собственный уголок для отдыха.





После непродолжительных поисков приобрели два смежных, заросших участка без воды и электричества в 11 километрах от Пинска.





На одном из них был расположен домик, который не использовался более 15 лет. Он был практически разрушен, но муж уверил меня, что переделает его своими силами.





Решено было использовать только фундамент и стены домика, а все остальное — под замену и перепланировку. Дом увеличили, пристроив кухню и террасу.





На втором этаже расположилась небольшая уютная спальня.





Над фасадом думали долго — хотелось, чтобы дом выглядел оригинально. В итоге выбрали стиль фахверк. Вечерами с мужем рисовали, как это будет выглядеть. И вот, что из этого получилось.

Уже к лету 2016 года были проведены электричество, вода и канализация, пристроена терраса и кухня, перекрыта и утеплена кровля, возведен металлический забор.





На террасе муж сделал собственными руками деревянный массивный стол с лавками, за которым помещается все наши гости.





Свекровь сшила шторы на террасу. Они защищают от яркого солнца, которое появляется здесь после обеда. Они развеваются по ветру и создают романтическое настроение. В шутку наши гости называют дачу «Алые паруса».





Напротив террасы муж построил мангал из натурального камня с дымоотводом. Благодаря такой системе, дым идет вверх и совсем не мешает отдыхающим.





Санузел сделан в отдельной постройке, разделен на помещение для инструмента, туалет и душевую. На одном участке посеяли газон и посадили декоративные деревья и кустарники, а на втором — обустроили сад и огород.





Но мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Впереди большие планы: сад камней за домом, детская игровая площадка, патио.

Расскажи о своей даче и выиграй приз

REALTY.TUT.BY продолжает конкурс для заядлых и начинающих дачников. Расскажите о своей даче: как ее покупали, строили или перестраивали , как создавали место, где вам уютно. Лучшие рассказы опубликуем, за самый лучший — вручим денежный приз.

Если вся дача еще далека от идеала, присылайте описание уголка , который вы обустроили для отдыха и посиделок с друзьями и близкими, — это может быть оригинальная беседка , терраса, площадка для барбекю и мангала, банька, прудик, у которого можно загорать.

Мы ждем от вас:

— текст в формате doc;

— 5−15 фото. Присылать отдельным файлом. Желательно — горизонтальные в формате jpeg хорошего качества;

— телефон и имя, чтобы проще было связаться для вручения приза.

И текст, и фото присылайте до 29 сентября 2018 года на почту stroika@tutby.com с пометкой «Дача».

Победителя традиционно выберут читатели TUT.BY на голосовании. Лучшая дачная история получит денежное вознаграждение — 300 белорусских рублей.