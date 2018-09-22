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ТИХОВОЛЯ. Однажды уходила из торговли, чтобы вернуться в нее навсегда
23.09.2018 — Разное | Свислочская газета
Приятное впечатление оставляет магазин агрогородка. Его хозяйка – Оксана Панотчик – встречает покупателей радушно и с улыбкой. В помещении просторно и уютно. Здесь можно приобрести товары первой необходимости. Вообще, покупатели могут оставить заявку на любой товар. Их доставляют в торговую точку в короткие сроки.
Людмила БАЛЫШ.
Фото автора.
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Торговля в агрогородке представлена магазином Свислочского филиала Гродненского облпотреб-общества «Родны кут».
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