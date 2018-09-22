ТИХОВОЛЯ. Однажды уходила из торговли, чтобы вернуться в нее навсегда



Торговля в агрогородке представлена магазином Свислочского филиала Гродненского облпотреб-общества «Родны кут».

Приятное впечатление оставляет магазин агрогородка. Его хозяйка – Оксана Панотчик – встречает покупателей радушно и с улыбкой. В помещении просторно и уютно. Здесь можно приобрести товары первой необходимости. Вообще, покупатели могут оставить заявку на любой товар. Их доставляют в торговую точку в короткие сроки.

Как работать с покупателем Оксана Борисовна знает, ведь у нее около пятнадцати лет опыта работы. «Уходила из торговли, – признается продавец, – но вернулась, потому что сердцем чувствую – мое».

В Тиховоле Оксана Борисовна работает всего три годыа, хотя сама живет с семьей в Доброволе. Своих покупателей успела узнать неплохо. И они к своему продавцу относятся с уважением.

Людмила БАЛЫШ.

Фото автора.