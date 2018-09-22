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ТИХОВОЛЯ. Без почтовых услуг никуда

23.09.2018 — Разное | Свислочская газета  
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ТИХОВОЛЯ. Без почтовых услуг никуда
Пункт почтовой связи в Тиховоле десять лет возглавляет Наталья Акудович.

 

В почтовую связь, как рассказала сама Наталья Павловна, пришла, скорее, случайно, чем осознанно. Сразу после школы уроженка Рудни получила профессию продавца в Гродненском торговом училище. Некоторое время работала по специальности, потом в совхозе и даже в клубе. Но судьба вскоре преподнесла ей счастливый случай: ей предложили попробовать себя совсем в другой сфере. И она не ошиблась в своем выборе.
Каждый день, собираясь на любимую работу, она радуется, что тогда согласилась и связала свою жизнь с почтой.
Наталья любит общаться с людьми, оказывает помощь своим посетителям в выборе газет и журналов, рассказывает о новых видах услуг, предоставляемых почтой. Чуть более трех часов в день со вторника по субботу оператор связи работает на пункте, и в это время здесь всегда многолюдно. Кому-то нужно оплатить коммунальные услуги, получить или отправить посылку или почтовый денежный перевод, оформить подписку на любимые газеты и журналы, приобрести товары продовольственной или промышленной групп. Это только небольшой перечень услуг, которые оказываются на почте. Закончив дела здесь, Наталья Павловна наполняет свою почтовую сумку корреспонденцией и товарами и разносит их жителям агрогородка. В ее подчинении почтальон Татьяна Станиславчик, которая вот уже четырнадцать лет спешит к жителям деревень Тушемля, Немержа, Рудня, Долгий Борок, принося свежую прессу, доставляя пенсию и товары. Всего же на обслуживании у работников Тиховольского пункта почтовой связи 258 человек.

 

Людмила БАЛЫШ.

Фото автора.

 
 
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Пункт почтовой связи в Тиховоле десять лет возглавляет Наталья Акудович.
 
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