Джош Макдауэлл в Минске: я решил заткнуть рот христианским профессорам, но стал христианином

«В прошлом году мы переживали феноменально яркий период в истории нашей страны, — рассказал замдиректора Национальной библиотеки господин Алесь Суша. — На празднование 500-летия белорусского книгопечатания к нам приехала группа экспертов, среди которых были Дэвид Эдингтон и Павел Дьяченко. У нас родилась неожиданная идея представить ценные библейские раритеты. В течение года шла подготовка к выставке. И вот впервые мы имеем возможность увидеть своими глазами уникальные артефакты мировой значимости, возраст которых достигает от 2 до 5 тысяч лет. А сегодня о своей частной коллекции расскажет Джош Макдауэлл».













Джош Макдауэлл посетил с лекциями 137 стран мира и прибыл в Беларусь уже в седьмой раз, называя нашу страну очень чистой и уютной. 21 сентября он выступил с лекцией в Национальной библиотеке и продемонстрировал раритеты из своей частной коллекции — свиток Торы, которому около 600 лет, Таджи — книги текстов Библии, переписанные в Йемене около 500 лет назад.













Энергичный, бодрый и контактный мистер Джош пожал каждому посетителю лекции руку. Его рассказ убедил гостей выставки, что к Священному Писанию надо относиться бережно.





«Когда я учился в колледже, я был взбешен на Бога и церковь и решил, что заткну рот христианским профессорам! — заверил Джош Макдауэлл. — Но вышло как раз наоборот. Через друзей в студенческом кружке я стал христианином. Далее я поставил своей целью подтвердить историческую достоверность старинных свитков Торы. Первый раз я обратился с просьбой к Богу, чтобы он позволил мне овладеть артефактами, через которые я бы мог довести всем, что Святое Писание достоверно.





Теперь мой дом выглядит как настоящий музей, в котором хранятся старинные манускрипты. Самой ценной для меня является Библия семьи Макдауэлл, которой несколько сотен лет.





Если кто-то случайно кладет очки или ручку на Библию, я говорю ему: «Take it of the Bible! Уберите это из Библии. Люди отдавали за нее жизнь».





Джордж Макдауэлл рассказал об истории иудейских манускриптов, которые нашли на границе Германии и Польши и которым около 600 лет. Свиток Торы был переписан в бедной деревне. К нему относились как к великой святыне. Продемонстрированный свиток уцелел, когда в Европе царила «черная смерть» — чума. Иудейское поселение уцелело, потому что его обитатели были ограничены в гетто и придерживались правил гигиены, закрепленных в Торе относительно чистоты тела и продуктов питания. Они не контактировали с вирусом и пережили эпидемию чумы.













Переписчику надо было усвоить 4000 правил. Процесс переписывания манускрипта занимал несколько лет. Надо было заучить всю Тору наизусть. Переписчик три раза проверял текст — 300000 букв. К тексту нельзя было добавлять ни одной буквы. Специалисты подсчитали, что средняя буква Торы находится в книге «Левит» 11:42. Пробелы в тексте («Селах») означали — остановись и отдохни. Никто так не сохранил точность, как иудеи при переписывании Торы. Каждую букву надо было писать аккуратно, чтобы каждый человек ее понял. Текст был настолько священным, что его нельзя было касаться пальцем. Пергамент изготавливался из кожи теленка или оленя. Но это была кожа животных, умерших естественной смертью, но не убитых.





За 1000 лет переписывания текст Библии не изменился! Об этом я написал в своей книге «Факты, которые нельзя опровергнуть».





Джош Макдауэлл сказал, что хочет перевести Тору с комментарием и разместить текст в интернете.





«Такая выставка, которая проходит сейчас, была лишь в нескольких странах мира!» — заверил Джош Макдауэлл.