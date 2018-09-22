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В Беларуси планируют за управление в нетрезвом виде лишать "прав" на 5 лет
За тяжкие "пьяные" ДТП наказание тоже ужесточат.
В Беларуси планируют ужесточить наказание за управление ТС в нетрезвом состоянии и за тяжкие "пьяные" ДТП. Об этом в докладе во время 28-го заседания Координационного совета генеральных прокуроров государств - участников Содружества Независимых Государств в Душанбе заявил генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк.
Во время мероприятия Александр Конюк в своем выступлении представил информацию о работе прокуратуры по противодействию управлению ТС в состоянии алкогольного опьянения. Он информировал о том, что по поручению главы государства Генпрокуратура разработала законопроект о корректировке норм административного и уголовного законодательства, который был принят в 2013 году:
‑ введено двукратное увеличение размера штрафа, налагаемого в административном порядке;
‑ в уголовном законе закреплена дифференцированная ответственность за нарушение ПДД или эксплуатации ТС водителем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
‑ дополнительное наказание в виде лишения права управления ТС стало безальтернативным;
‑ усилена ответственность за совершение повторного ДТП в состоянии алкогольного опьянения;
‑ в уголовный закон введена специальная конфискация транспортного средства независимо от того, в чьей собственности оно находилось.
Генпрокурор Беларуси обратил внимание на то, что суд и органы, ведущие административный процесс, стали уведомлять владельцев о факте правонарушения, поскольку привлечение к административной ответственности получило преюдициальное значение и впоследствии могло повлечь утрату права собственности на транспортное средство.
В качестве прорабатываемых в настоящее время изменений в уголовный закон Александр Конюк назвал:
‑ установление минимального и увеличение максимального срока наказания в виде лишения свободы за "нетрезвое" вождение с тяжкими последствиями;
‑ применение безальтернативного пятилетнего срока лишения права управления транспортным средством.
"Принятие таких мер позволит закрепить положительные тенденции в сфере безопасности дорожного движения, снизить число правонарушений и преступлений, связанных с пьянством за рулем, уменьшить количество ДТП по вине нетрезвых водителей и пострадавших в них людей", ‑ заверил Александр Конюк.
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За тяжкие "пьяные" ДТП наказание тоже ужесточат.
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