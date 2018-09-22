В Беларуси планируют ужесточить наказание за управление ТС в нетрезвом состоянии и за тяжкие "пьяные" ДТП. Об этом в докладе во время 28-го заседания Координационного совета генеральных прокуроров государств - участников Содружества Независимых Государств в Душанбе заявил генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк.





Во время мероприятия Александр Конюк в своем выступлении представил информацию о работе прокуратуры по противодействию управлению ТС в состоянии алкогольного опьянения. Он информировал о том, что по поручению главы государства Генпрокуратура разработала законопроект о корректировке норм административного и уголовного законодательства, который был принят в 2013 году:





‑ введено двукратное увеличение размера штрафа, налагаемого в административном порядке;

‑ в уголовном законе закреплена дифференцированная ответственность за нарушение ПДД или эксплуатации ТС водителем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;

‑ дополнительное наказание в виде лишения права управления ТС стало безальтернативным;

‑ усилена ответственность за совершение повторного ДТП в состоянии алкогольного опьянения;

‑ в уголовный закон введена специальная конфискация транспортного средства независимо от того, в чьей собственности оно находилось.





Генпрокурор Беларуси обратил внимание на то, что суд и органы, ведущие административный процесс, стали уведомлять владельцев о факте правонарушения, поскольку привлечение к административной ответственности получило преюдициальное значение и впоследствии могло повлечь утрату права собственности на транспортное средство.





В качестве прорабатываемых в настоящее время изменений в уголовный закон Александр Конюк назвал:

‑ установление минимального и увеличение максимального срока наказания в виде лишения свободы за "нетрезвое" вождение с тяжкими последствиями;

‑ применение безальтернативного пятилетнего срока лишения права управления транспортным средством.





"Принятие таких мер позволит закрепить положительные тенденции в сфере безопасности дорожного движения, снизить число правонарушений и преступлений, связанных с пьянством за рулем, уменьшить количество ДТП по вине нетрезвых водителей и пострадавших в них людей", ‑ заверил Александр Конюк.



