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Вышел на свободу глава крупнейшей частной аптечной сети
Председатель совета директоров холдинга «Аптека групп» Леонид Томчин на днях вышел на свободу.
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Фото со страницы Леонида Томчина в Фейсбуке
21 сентября Томчин дал интервью
Более пространно Леонид Томчин рассказал о своих ближайших планах. В частности, он намерен продолжать заниматься благотворительностью, реализовывать культурные проекты в новой витебской синагоге, строительство которой спонсировал, и развивать бизнес (сети аптек «Добрыя лекi» и ADEL).
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Председатель совета директоров холдинга «Аптека групп» Леонид Томчин на днях вышел на свободу.
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