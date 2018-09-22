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Вышел на свободу глава крупнейшей частной аптечной сети

23.09.2018 10:49 — Разное | Партизан  
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Председатель совета директоров холдинга «Аптека групп» Леонид Томчин на днях вышел на свободу.

Данную информацию TUT.BY подтвердили два источника, знакомых с бизнесменом. Ранее сообщалось, что мужчину задержали по «делу медиков».


Фото со страницы Леонида Томчина в Фейсбуке

21 сентября Томчин дал интервью Office Life. Он следующим образом ответил на вопрос о сообщениях про свое задержание в середине августа: «Сейчас я перед вами. Думаю, это и есть ответ на этот вопрос».

Более пространно Леонид Томчин рассказал о своих ближайших планах. В частности, он намерен продолжать заниматься благотворительностью, реализовывать культурные проекты в новой витебской синагоге, строительство которой спонсировал, и развивать бизнес (сети аптек «Добрыя лекi» и ADEL).

 
 
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Председатель совета директоров холдинга «Аптека групп» Леонид Томчин на днях вышел на свободу.
 
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