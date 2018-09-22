Вышел на свободу глава крупнейшей частной аптечной сети

TUT.BY подтвердили два источника, знакомых с бизнесменом. Ранее сообщалось, что мужчину задержали по «делу медиков». Данную информациюподтвердили два источника, знакомых с бизнесменом. Ранее сообщалось, что мужчину задержали по «делу медиков».









Фото со страницы Леонида Томчина в Фейсбуке





Office Life . Он следующим образом ответил на вопрос о сообщениях про свое задержание в середине августа: «Сейчас я перед вами. Думаю, это и есть ответ на этот вопрос». 21 сентября Томчин дал интервью. Он следующим образом ответил на вопрос о сообщениях про свое задержание в середине августа: «Сейчас я перед вами. Думаю, это и есть ответ на этот вопрос».





Более пространно Леонид Томчин рассказал о своих ближайших планах. В частности, он намерен продолжать заниматься благотворительностью, реализовывать культурные проекты в новой витебской синагоге, строительство которой спонсировал, и развивать бизнес (сети аптек «Добрыя лекi» и ADEL).