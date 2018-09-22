Белорусы выиграли рекордный тендер на ремонт дорог в Украине

Согласно условиям тендера, работы должны быть выполнены до конца 2020 года. Гарантийный срок на дорожное покрытие составляет десять лет.





На зарплату пойдет 6,05 млн грн или 0,9% общей стоимости подряда. На прибыль отведено еще 0,2% - 1,18 млн грн.





Трест N8 входит в белорусский государственный холдинг Белавтодор. С июля 2017 года вместе с облавтодорами из Бреста Гомеля и Гродно трест выиграл ряд тендеров в Украине на 1,33 млрд грн, из которых этот - самый большой.



