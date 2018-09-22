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Белорусы выиграли рекордный тендер на ремонт дорог в Украине

23.09.2018 10:43 — Разное | Партизан  
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Служба автомобильных дорог Киевской области 19 сентября по результатам тендера заказала белорусскому Строительно-монтажному тресту (СМТ) N8 текущий средний ремонт автодороги М-05 Киев-Одесса на сумму 695 млн грн. Об этом пишет украинское издание Наші гроші.

Согласно условиям тендера, работы должны быть выполнены до конца 2020 года. Гарантийный срок на дорожное покрытие составляет десять лет.

На зарплату пойдет 6,05 млн грн или 0,9% общей стоимости подряда. На прибыль отведено еще 0,2% - 1,18 млн грн.

Трест N8 входит в белорусский государственный холдинг Белавтодор. С июля 2017 года вместе с облавтодорами из Бреста, Гомеля и Гродно трест выиграл ряд тендеров в Украине на 1,33 млрд грн, из которых этот - самый большой.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Служба автомобильных дорог Киевской области 19 сентября по результатам тендера заказала белорусскому Строительно-монтажному тресту (СМТ) N8 текущий средний ремонт...
 
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