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Фотофакт: в Могилеве к приезду Лукашенко и Путина моют дома
К приезду двух государственных лидеров в Могилеве решили подготовиться максимально: отремонтировали многое из того, до чего дотянулись руки, с невероятной скоростью монтируют лестницу с фонтанами на Подниколье и строят, строят многострадальную арку. То, что ремонтировать не надо, решили вымыть — чтоб покрасивее было.
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К приезду двух государственных лидеров в Могилеве решили подготовиться максимально: отремонтировали многое из того, до чего дотянулись руки, с невероятной...
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