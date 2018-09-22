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Фотофакт: в Могилеве к приезду Лукашенко и Путина моют дома

23.09.2018 10:38 — Разное | Партизан  
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К приезду двух государственных лидеров в Могилеве решили подготовиться максимально: отремонтировали многое из того, до чего дотянулись руки, с невероятной скоростью монтируют лестницу с фонтанами на Подниколье и строят, строят многострадальную арку. То, что ремонтировать не надо, решили вымыть — чтоб покрасивее было.

Занимательное действо сфотографировал подписчик паблика «Могилев Real» Влад Грошев. На снимке мужчина шлангом смывает с фасада здания пыль.


Фото: Влад Грошев, «Могилев Real»

Возможно, в скором времени мы увидим ещё что-нибудь интересное — до приезда Путина и Лукашенко осталось меньше месяца.

 
Теги: Могилев
 
 
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К приезду двух государственных лидеров в Могилеве решили подготовиться максимально: отремонтировали многое из того, до чего дотянулись руки, с невероятной...
 
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