Фотофакт: в Могилеве к приезду Лукашенко и Путина моют дома

К приезду двух государственных лидеров в Могилеве решили подготовиться максимально: отремонтировали многое из того, до чего дотянулись руки, с невероятной скоростью монтируют лестницу с фонтанами на Подниколье и строят, строят многострадальную арку. То, что ремонтировать не надо, решили вымыть — чтоб покрасивее было.

Занимательное действо сфотографировал подписчик паблика « Могилев Real» Влад Грошев. На снимке мужчина шлангом смывает с фасада здания пыль.



Фото: Влад Грошев, «Могилев Real»

Возможно, в скором времени мы увидим ещё что-нибудь интересное — до приезда Путина и Лукашенко осталось меньше месяца.

