Раскопали могилу, нарисовали половой орган у храма. В Климовичах задержали парня и двух девушек

Осквернение могил произошло еще в середине лета. Непристойные надписи и изображения появились на арке у церкви и здания воскресной школы в конце августа. А в начале сентября милиция установила личности подозреваемых — они сейчас в СИЗО.

По информации милиции, климовчанин Александр (имена подозреваемых тут и далее изменены. — TUT.BY) стал считать себя апатеистом, то есть безразлично относился к существования или несуществованию бога. Вместе со знакомыми Ольгой и Натальей они нарисовали на арке около церкви мужской половой орган и подписали изображение словом из трех букв. А на стене воскресной школы подростки оставили надпись на английском языке, которая в переводе на русский означает «Да здравствует сатана». Рядом нарисовали пятиконечную звезду.





Выяснилось, что до этого случая две подруги на кладбище осквернили могилу. Им «было интересно посмотреть, что в земле происходит с трупом». Выбрав старую могильную плиту и воспользовавшись металлической табличкой с датами жизни и смерти одного из покойников, девушки стали выкапывать яму. Задуманное так до конца они и не довели — решили продолжить на следующий день, но так и не вернулись на место преступления.





Климовчанам грозят тюремные сроки до 3 лет — каждому.