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Раскопали могилу, нарисовали половой орган у храма. В Климовичах задержали парня и двух девушек

23.09.2018 10:36 — Разное | Партизан  
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Уголовные дела за хулиганство и осквернение могилы возбудили в Климовичах в отношении троих подростков — парня и двух девушек.

Они раскопали могилу и оставили непристойные надписи и рисунки около храма, пишет «Родная ніва».

Осквернение могил произошло еще в середине лета. Непристойные надписи и изображения появились на арке у церкви и здания воскресной школы в конце августа. А в начале сентября милиция установила личности подозреваемых — они сейчас в СИЗО.

По информации милиции, климовчанин Александр (имена подозреваемых тут и далее изменены. — TUT.BY) стал считать себя апатеистом, то есть безразлично относился к существования или несуществованию бога. Вместе со знакомыми Ольгой и Натальей они нарисовали на арке около церкви мужской половой орган и подписали изображение словом из трех букв. А на стене воскресной школы подростки оставили надпись на английском языке, которая в переводе на русский означает «Да здравствует сатана». Рядом нарисовали пятиконечную звезду.

Выяснилось, что до этого случая две подруги на кладбище осквернили могилу. Им «было интересно посмотреть, что в земле происходит с трупом». Выбрав старую могильную плиту и воспользовавшись металлической табличкой с датами жизни и смерти одного из покойников, девушки стали выкапывать яму. Задуманное так до конца они и не довели — решили продолжить на следующий день, но так и не вернулись на место преступления.

Климовчанам грозят тюремные сроки до 3 лет — каждому.

 
 
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Уголовные дела за хулиганство и осквернение могилы возбудили в Климовичах в отношении троих подростков — парня и двух девушек.
 
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