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В государственной сети аптек ввели дресс-код

23.09.2018 10:21 — Разное | Партизан  
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Сотрудницы государственной сети аптек "Белфармация" анонимно рассказали о "стандартах обслуживания", которые существуют в их аптеках.

В государственной сети аптек ввели дресс-код
Введены эти стандарты довольно давно — полтора года назад, но до поры начальство следило за их соблюдением сквозь пальцы. Ситуация изменилась примерно полгода назад. Из-за откровенного дресс-кода аптекари часто болеют и жалуются на боли в ногах, передает "Еврорадио".

"Это какой-то ужас! — рассказывает Еврорадио провизор. — Нас вынуждают выглядеть так, как будто мы какие-то девушки "с шоссе"! Напрямую это так не прописано, но вот простой пример. На работе нам выдают служебные халаты, длина которых — выше колена. По стандартам, мы должны надевать юбки, которые были бы не длинее халата. Поэтому, например у высоких девушек эта длина не превышает половину бедра!".

У сотрудниц пожилого возраста правила тоже вызывают возмущение. Не у каждой дамы есть желание выставлять свои ноги на всеобщее обозрение.

Есть и другая проблема — требования к обуви. Она должен "позволять обработку медицинскими дезинфецирующими веществами" и при этом иметь каблуки. Можете представить туфли на каблуках, которые бы не портились от сильных медицинских дезинфекторов? К тому же, представьте себе, что на каблуках нужно провести целый рабочий день!


Внутренние стандарты обслуживания государственной сети аптек.

"С обувью это вообще какая-то глупость, — возмущается сотрудница "Белфармации". — Запрещена даже резиновая обувь, хотя именно она является основной, например, среди хирургов. Посмотрите в интернете — большинство врачей даже в операционных ходят в тех же "Кроксах", а нам в аптеке это запрещено. Так и в чем нам ходить? А насчет каблуков — попробуйте залезть даже на небольшую лестницу, да ещё в мини-юбке. Это же невозможно!".

Не меньше вопросов и к одежде, которая должна быть под халатом: "запрещаются объемная и ворсистая одежда, джинсы, брюки... Цвет одежды — однотонный, который не контрастирует с халатом, светлого оттенка". Получается, что теплые вещи под запретом даже зимой?

"Именно так и получается. Причем, под запрет попадают не только свитера, но и обычные кашемировые гольфы. Так, только за прошлую зиму почти все коллеги заболели из-за того, что невозможно тепло одеться на рабочем месте. Что мешает нормально прописать эти стандарты? Почему даже хирургические костюмы теперь под запретом? Да и в конце концов, зачем таки тандарты нужны? Мы должны помогать людям, а не думать, с какой внешностью и каким образом что-то им продать".

Кроме этого, в стандартах обслуживания прописаны требования к мэйк-апу, цвету волос и даже маникюру — он должен быть короткий и без ярких цветов. За невыполнение стандартов сотрудниц могут депремировать, то есть лишить почти половины от того, что получается в месяц.


Требования к внешнему виду сотрудниц.

Источники, с которыми у Еврорадио получилось обсудить ситуацию, утверждают, что эти стандарты были разработаны под руководством директора "Белфармации" Вячеслава Гнития, которого в июле 2018 года задержали по коррупционному делу. Сотрудницы аптек полагают, что люди, которые разработали документ, вряд ли когда-то имели опыт работы в фармакологической сфере.

Еврорадио обратилось к руководству "Белфармации" с вопросом о дресс-коде, однако в комментарии было отказано. Санкцию на разговор с прессой должен предоставить лично министр здравоохранения, в чье подчинение входит и сеть государственных аптек.

Представитель организации "Гендерное равенство" Ирина Ольховка рассказала, что такая ситуация — стопроцентный сексизм.


"На мой взгляд, это совершенно необоснованное требование. В аптеках работают, в основном, женщины, поэтому здесь четко видимое желание сделать женщин-сотрудниц более привлекательными для посетителей. При этом посетители — это ведь не только мужчины, но руководство видит свою основную категорию покупателей именно в них. К сожалению, это достаточно стандартный сексистский прием, когда женщину на работе нужно сделать "красивой", чтобы она была таким красивым рисунком. Отсюда и каблуки, и юбка такого размера".

По словам специалиста, такого рода меры традиционно относятся только к женщинам, а кроме того, что дирекция хочет украсить свой бизнес, никаких объяснений больше нет.

"Вот как они обосновывают это чаще всего: мол, это приятно, когда клиенты смотрят. Ну так извините, в аптеке рабочее место не для того, чтобы кто-то пришел посмотреть, а чтобы оказать помощь и продать лекарства, чтобы человек приобрёл то, что написано в рецепте. И только это является функционалом".

Пока за окном тепло, дресс-коду возможно следовать. А вот как аптекари "Белфармации" будут вынуждены одеваться зимой — большой вопрос.

 
 
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Сотрудницы государственной сети аптек "Белфармация" анонимно рассказали о "стандартах обслуживания", которые существуют в их аптеках.
 
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