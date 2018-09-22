Под Горками девять дней ищут пенсионерку

Инцидент произошел 13 сентября в агрогородке Маслаки (Могилевская область). Известно, что женщина ушла из дома в неизвестном направлении и пропала. Информации о том, где она находится в настоящее время, по-прежнему нет.





В ПСО "Ангел" сообщили приметы пропавшей: рост 156-160 сантиметров, худощавая, глаза карие, темные волосы средней длины.





Пропавшая была одета в бордовый платок, голубую байку, черные штаны и синие резиновые сапоги, носит очки. Поисковики предполагают, что женщина могла иметь при себе корзинку.





Женщину разыскивают сотрудники Горецкого РОВД Могилевской области. Всех, кто располагает информацией о пропавшей, призывают обратиться в милицию или ПСО "Ангел".





На день раньше пропал 17-летний учащийся Борисовского государственного колледжа: парень ушел из общежития 12 сентября, о его местонахождении также ничего неизвестно.



