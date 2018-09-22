"Цмокі-Мінск" победили, но выбыли из квалификации баскетбольной Лиги чемпионов

Баскетболисты «Цмокі-Мінск» 22 сентября победили «Торунь» в ответном домашнем поединке 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов, но выбыли из турнира, поскольку не смогли отыграть отставание в 26 очков , привезенное двумя днями ранее из Польши.



Фото: bc-tsmoki.by

«Цмокі-Мінск» — «Торунь» — 90:73 (21:18, 28:23, 22:14, 19:18).

«Цмокі-Мінск»: Лютыч (8+5 подборов), Семенюк (0), Шелтон (14 + 6 подборов), Муди (9 + 3 подбора + 3 ассиста), Ситник (5), Тростинецкий (7), Сарикопулос (17 + 6 подборов), Говенс (21 + 9 ассистов), Мещеряков (2 + 4 подбора), Кудрявцев (7 + 4 подбора + 3 ассиста).

Максимальный перевес минчан достигал всего 18 баллов (78:60 по ходу заключительной четверти), но этого было явно недостаточно, чтобы рассчитывать на полноценный реванш и выход в следующий этап.

Александр Крутиков (главный тренер Цмокі-Мінск"):

— Польская лига очень сильная. Наш соперник сумел сохранить свой состав, поменяв только разыгрывающего. Роберт Лоури хорошо нам знаком — 2 года назад играл в «Астане» и всегда выделялся. Все остальные ребята, в том числе Сулима, Сел остались в команде. Конечно, мы испытываем разочарование после этих двух матчей, но проиграли мы не сегодня, а раньше. В первой четверти из восьми.

Муди не вышел в старте, поскольку у него травма. Говенс вернулся из сборной уставший. Есть проблемы у нас на периметре, особенно в первой игре.

Ну и конечно «убивает» 30−19 по фолам. Аргументы, что мы играем агрессивно, а соперник — пассивно, меня не убеждают. Слишком много они забивали со штрафных. Мы этим не могли похвастаться, — приводит слова наставника пресс-служба «драконов».