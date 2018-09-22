В Верхнедвинском районе в ДТП с поездом погиб отец, сын лишился ноги

Отец со своим сыном ехали на мотоцикле к бабушке. Не доезжая 40 метров до железнодорожного переезда, водитель транспортного средства начал тормозить, понимая, что он не успевает проскочить переезд. Там он сбил последний оградительный столбик переезда. Мотоцикл врезался в движущейся состав грузового поезда.

В результате ДТП водитель скончался на месте, у его 14-летнего сына оторвало левую ногу, ребенок получил множественные ушибы.

Машинист поезда не заметил столкновения и поехал дальше по маршруту. Милицию вызвали свидетели.



По факту ДТП проводится проверка.