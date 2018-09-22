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Новый iPhone Xs Max поцарапали, подожгли и попытались согнуть

23.09.2018 12:21 — Разное | Tut.by  
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21 сентября начались продажи iPhone Xs и iPhone Xs Max. Популярный YouTube-блогер JerryRigEverything в новом видео проверил огромный смартфон на прочность в серии тестов.

Сперва автор видео пытался поцарапать дисплей iPhone Xs Max. Видимые отметины появились на стекле начиная с шестой отметки по шкале Мооса. Блогер отметил, что не доверяет маркетинговым обещаниям Apple, и экран новинки может прийти в негодность также быстро, как и у других смартфонов.

Позже лезвием он попытался нанести урон стальной несущей раме устройства. По мнению автора, сталь более устойчива к царапинам в сравнении с алюминием. Для повреждения OLED-дисплея iPhone Xs Max огнем ушло больше минуты, что ютубер назвал впечатляющим. Согнуть устройство также не получилось.

На YouTube-канале JerryRigEverything есть ролики с испытаниями на прочность и других смартфонов. Например, недавно автор канала проверил, как с похожими тестами справится Xiaomi Redmi Note 5.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные iPhone:

 
 
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Продажи устройства стартовали 21 сентября.
 
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