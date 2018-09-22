|
Новый iPhone Xs Max поцарапали, подожгли и попытались согнуть
21 сентября начались продажи iPhone Xs и iPhone Xs Max. Популярный YouTube-блогер JerryRigEverything в
Сперва автор видео пытался поцарапать дисплей iPhone Xs Max. Видимые отметины появились на стекле начиная с шестой отметки по
Позже лезвием он попытался нанести урон стальной несущей раме устройства. По мнению автора, сталь более устойчива к царапинам в сравнении с алюминием. Для повреждения OLED-дисплея iPhone Xs Max огнем ушло больше минуты, что ютубер назвал впечатляющим. Согнуть устройство также не получилось.
На YouTube-канале JerryRigEverything есть ролики с испытаниями на прочность и других смартфонов. Например, недавно автор канала
Смотрите, сколько у нас стоят популярные iPhone:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Продажи устройства стартовали 21 сентября.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)