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Samsung представит первый в мире смартфон с четырьмя основными камерами

23.09.2018 11:47 — Разное | UDF  
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Концепт Galaxy A9 Pro (2018)
11 октября компания Samsung представит смартфон Galaxy A9 Pro (2018), который станет первым в мире аппаратом с четырьмя основными камерами. Об этом пишет ресурс PhoneArena.

Скорее всего, первый фотомодуль Galaxy A9 Pro (2018) будет 24-мегапиксельным, второй — широкоугольным на 8 Мп (120 градусов), третий и четвертый — соответственно 10 и 5 Мп. Последние будут использоваться для зуммирования. Ожидаемое разрешение фронтальной камеры — 24 Мп.

К другим предполагаемым характеристикам относится экран на 6,28 дюймов разрешением Full HD+ и AMOLED-матрицей. Процессором выступит Йгфдсщьь Snapdragon 660. Оперативной и постоянной памяти — 4/6 ГБ и 64/128 ГБ. Емкость аккумулятора — 3720 мАч. Операционная система — Android 8.1 Oreo.

 
 
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11 октября компания Samsung представит смартфон Galaxy A9 Pro (2018).
 
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