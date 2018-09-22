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Минобороны РФ: Действия Израиля создали угрозу и гражданским, и транспортным самолетам

23.09.2018 11:43 — Разное | UDF  
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Фото: Dmitry Terekhov / Flickr
Действия Израиля при нанесении ударов по Сирии создали угрозу и гражданским, и транспортным самолетам, которые садятся на Хмеймим, завил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков на брифинге во воскресенье.

Минобороны РФ настаивает на вине израильской стороны в гибели российского Ил-20, подчеркивая, что ВВС Израиля не указали местонахождение своих истребителей F-16 перед нанесением удара в Сирии.

Игорь Конашенков назвал враждебными действия израильского пилота F-16, отметив, что он не мог не понимать, что заходивший на посадку Ил-20 окажется предпочтительной целью для ПВО Сирии и фактически прикрылся им.

«Это или непрофессионализм, или преступная халатность», — заявил спикер.

По словам представителя Минобороны, ВВС Израиля ввели военных РФ в заблуждение о месте ударов F-16, и это не позволило вывести Ил-20 в безопасный район

Он подчеркнул, что поведение израильских летчиков в корне отличается от поведения американских летчиков в регионе.

Конашенков также заявил, что Россия ни разу не применяла средства ПВО в Сирии, хотя из-за действий Израиля возникали моменты, создающие потенциальную угрозу.- Минобороны РФ.

России трудно понять, чем вызваны действия Тель-Авива, это крайне неблагодарный ответ на все то, что было сделано РФ для Израиля, резюмировал Конашенков.

 
 
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Действия Израиля при нанесении ударов по Сирии создали угрозу и гражданским, и транспортным самолетам, которые садятся на Хмеймим.
 
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