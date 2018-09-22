Минобороны РФ: Действия Израиля создали угрозу и гражданским, и транспортным самолетам

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Минобороны РФ настаивает на вине израильской стороны в гибели российского Ил-20, подчеркивая, что ВВС Израиля не указали местонахождение своих истребителей F-16 перед нанесением удара в Сирии.назвал враждебными действия израильского пилота F-16, отметив, что он не мог не понимать, что заходивший на посадку Ил-20 окажется предпочтительной целью для ПВО Сирии и фактически прикрылся им.— заявил спикер.По словам представителя Минобороны, ВВС Израиля ввели военных РФ в заблуждение о месте ударов F-16, и это не позволило вывести Ил-20 в безопасный районОн подчеркнул, что поведение израильских летчиков в корне отличается от поведения американских летчиков в регионе.Конашенков также заявил, что Россия ни разу не применяла средства ПВО в Сирии, хотя из-за действий Израиля возникали моменты, создающие потенциальную угрозу.- Минобороны РФ.России трудно понять, чем вызваны действия Тель-Авива, это крайне неблагодарный ответ на все то, что было сделано РФ для Израиля, резюмировал Конашенков.