

Александр Соснов

Речь идет в первую очередь о «пенсионной ловушке» и «ловушке страхового стажа», в которые теперь попадают белорусские мужчины, достигшие 60 лет, и 55-летние женщины. Многим из них теперь не засчитывается в стаж учеба, служба в армии, работа в качестве ИП. А из-за повышения пенсионного возраста они не имеют права даже на социальную пенсию.В итоге люди остаются без средств к жизни и вынуждены искать работу на рынке труда – находясь в возрасте, который наниматели просто игнорируют.Но это еще не все: желая снизить расходы ФСЗН, власти готовят еще один «сюрприз» для белорусов. Оказывается, что в недалеком будущем часть граждан и вовсе будет лишена государственных пенсий.Об особенностях пенсионного обеспечения по-белорусски сайтпоговорил с экс-министром труда- Вся эта так называемая «пенсионная реформа» свидетельствует либо о крайнем непрофессионализме тех, кто ее делает, либо об их особой жестокости к своим согражданам.В любом цивилизованном государстве учли бы учесть интересы людей, находящихся в уязвимом возрасте, и защитили бы их права законодательно. Но только не в нашей «социальной державе».- Да, сейчас даже официальная статистика говорит об увеличении количества белорусов, которые вынуждены работать за рубежом. В основном это молодые люди – у которых много сил и которые могут устроиться за границей.Те же, кто попал в «пенсионную ловушку» или «ловушку страхового стажа», остаются (в 21 веке!) вообще без средств в существованию. И об этом надо открыто говорить. Вот такие у нас власти: себе нахватали большие пенсии по закону о специальном пенсионном обеспечении для госслужащих. Что же касается простых людей – власти плевать на них хотели. В голове правителей, начиная с самого главного, засели самые дикие представления о том, как должно выглядеть общество и государство.Ни в одной нормальной стране закон, ухудшающий положение граждан, не имеет обратной силы. У нас же людей поставили перед фактом таким образом, что они ничего не могут сделать – как того самого 61-летнего мужчину из Барановичей.Пенсионный возраст бьет белорусов из-за угла «обухом по голове»: многие даже не успевают сообразить, что произошло. Людей по достижении определенного количества лет теперь просто вышвыривают из жизни.Так действуют только негодяи, бандиты с большой дороги.- Тут есть несколько моментов. Во-первых, очевидно, что власти пытаются убежать от ответственности и переложить заботу о пенсиях с себя на самих граждан.В цивилизованной стране это был бы вполне приемлемый вариант – переход от распределительной пенсионной системы к накопительной. Но у нас, я уверен, все будет сделано так, чтобы государство опять поживилось за счет граждан. Во-первых, те 29%, которые предприятия отчисляют в ФСЗН, надо было бы отдать людям. То есть зарплаты у белорусов должны вырасти сразу на треть. Вы в такое верите при нынешней власти? Я в этом очень сомневаюсь.Во-вторых, эти 29% надо было отдать людям как минимум 20 лет назад, чтобы они успели сделать себе пенсионные накопления.Наконец, возникает вопрос – а что это за «особые» категории «богатых белорусов», у которых хотят забрать государственную пенсию и заставить в добровольно-принудительном порядке перечислять себе деньги на пенсию? Насколько я слышал, это работники организаций, имеющих налоговые льготы. И за счет этих льгот их и хотят обязать делать накопительные отчисления. Но это просто перекладывание из одного кармана в другой. И не факт, что эти деньги попадут в карман работника.- Государство хочет раскулачить тех, кого считает «богатым» и в очередной раз демонстрирует дуболомный характер действий наших чиновников.Ведь даже в ИТ зарплата у людей очень разная. То есть, отдавать деньги в принудительном порядке будут и начинающие тестировщики с очень скромными доходами, и топ-менеджеры с заработками в несколько десятков тысяч долларов в месяц.Остается надеяться на то, что наши программисты, как умные люди, переиграют систему и будут делать сбережения самостоятельно, за границей Беларуси, и не позволят оставить себя на старости ни с чем. Те, кто думает о будущем, в нашим государством в его сомнительные игры не играют.- Абсолютно никаких гарантий этого нет. Скорее – наоборот. Белорусский рубль последние лет 25 нестабилен. Его то сотрясает от девальваций, то убирают нули в процессе деноминаций… Более того, его курс связан с курсом российского рубля, который сейчас лихорадит из-за санкций США.А если власти пойдут официально на отказ от государственных пенсий, то в рамках политики дедолларизации вряд ли разрешат делать накопления в твердой валюте. Скорее это будет происходить в белорусских рублях – со всеми вытекающими последствиями.Белорусские власти не умеют «бегать на длинные дистанции». Они думают только спекулятивными категориями. Их интересуют исключительно краткосрочные проекты, позволяющие быстро обогатиться за счет народа. Поэтому будет крайне глупо и неосмотрительно доверять свои деньги этим «пенсионным фондам». Как говорится – следите за руками, начинается новый этап ограбления граждан.Скорее всего, в один прекрасный день пенсионные накопления «сгорят», как сгорели деньги на сберкнижках СССР...