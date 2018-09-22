"Все в столовку!" Курейчик считает, что власти хотят согнать всех в один фуд-корт — как свиней



Андрей Курейчик

решении Мингорисполкома

«Так получилось, что ни одного не то, что красивого, просто гармоничного здания при нем возведено не было. Дворец Республики? Туркменский дворец? Библиотека? Какая-то хрень у цирка? Отвратительные коробки торговых центров? Малиновка-Каменная горка? По эстетическим критериям это все под снос. Я не знаю ни одной столицы в мире, где бы новоделы были столь уродливы. Даже Пхеньян, судя по кадрам, выглядит стильнее. А начать следует, естественно, с дома Чижа, уничтожившего всю панораму Немиги».