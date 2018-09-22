

Иллюстрация: The Miami Herald/MCT via Getty Images

Стоит начать обсуждение медицинских мифов — и тонны научных доказательств вместе со здравым смыслом разбиваются о стену псевдогуманистического подхода и потребительского отношения к собственной жизни.— Гомеопатия не может работать, потому что она противоречит физическому устройству нашего мира.— А мне помогает!— Остеопатия представляет собой антинаучное учение, которое не вяжется даже со знаниями об анатомии человека.— А мне помогает!«Ну, какая вам разница, научно оно или ненаучно? Помогает — и все тут! Разве не это главное?» Если бы мы говорили исключительно об уменьшении страданий — к примеру, в паллиативной практике, — то не было бы никаких вопросов. Там действительно главная цель, чтобы смертельно больной человек меньше страдал. Но во всей остальной медицине такого нет: врачи в первую очередь должны правильно установить причину, максимально эффективно на нее подействовать и уже потом, как результат, получить улучшение состояния. Действуя наоборот, врач потратит время, но вряд ли доберется до верного диагноза и специального лечения.Мы, врачи, не можем отталкиваться от позиции «главное, что пациенту стало легче», потому что ему может стать легче от чего угодно, а болезнь никуда не денется, и на следующий день он умрет. Более того, «мне помогло» — это не про медицину, это про непонимание причинно-следственной связи. Если вы что-то сделали и потом вам стало легче, это не значит, что между этими двумя событиями есть какая-то связь, потому что параллельно происходило бесчисленное количество процессов, о которых вы знать не знаете и учитывать не можете.Когда вы сделали физиотерапевтический электрофорез на «сопливый носик», а на следующее утро насморка нет, это не значит, что помог электрофорез или что он хоть немного эффективен. Может, насморк прошел бы и без него. Может, на момент применения электрофореза в носу уже все было хорошо — этого никто и никогда не узнает. А чтобы с уверенностью сказать, эффективен электрофорез или нет, его нужно сделать двум тысячам сопливых, выключив аппараты половине случайных пациентов: если количество «мне помогло» среди тех, кому действительно делали электрофорез, и тех, кому досталась имитация, будет примерно одинаково, то метод не работает. В реальности с электрофорезом именно так дело и обстоит: сломанный аппарат будет показывать ровно ту же эффективность, что и работающий.Еще один популярный запрос пациентов: «Ладно, пусть неэффективно, но мне правда легче! Неужели вы запретите мне облегчать свое состояние, доктор Менгеле?» Еще как запрещу, и не только я. Вопрос, лечить или помогать, просто не должен стоять. Заклеивать дырку в автошине или постоянно подкачивать, чтобы не сильно трясло на спущенном колесе? Логично делать и то, и другое. Однако эти две штуки далеко не одно и то же: не всегда лечение похоже на помощь — вы ведь не будете принимать анальгетики вместо химиотерапии только потому, что от последней нет моментального эффекта облегчения?Впрочем, я никогда не настаиваю на полном запрете применения антинаучной белиберды моими пациентами: строго выполняя мои рекомендации, пусть хоть Ктулху молятся параллельно, если им от этого легче. Главное — чтобы не происходило замены нормальной медицины на веру, молитвы и призрачные надежды. Ведь, купируя симптомы, а уж тем более кардинально улучшая состояние пациента, мы фактически избавляем его от проблемы — и есть вероятность, что дальше он с ней ничего делать не будет. Да, иногда это единственный выход, как в случае с паллиативной помощью, но 90 процентов всех остальных проблем со здоровьем иные. Если у вас болит живот, то вам надо терпеть и ждать врача, а не пытаться купировать боль, потому что, заглушив ее, вы не сможете точно описать симптомы, врач пропустит кровотечение в ЖКТ, и ваша история жизни прервется.Все указанное ни в коем случае не отрицает того, что мы тут в медицине вообще-то в первую очередь должны именно помогать людям. Как известно, хорошие врачи лечат не болезнь, а человека: дело именно в целеполагании. Краткосрочно облегчить его состояние и забыть или помочь ему перетерпеть, но в долгосрочной перспективе получить хоть какую-то вероятность стабильного улучшения? Все это — тактика и стратегия, а не противоречащие вещи, они должны работать вместе. Однако кое-что глобально более важно. Если цель ограничивается чисто первым пунктом, то «иже еси на небеси, заплати и иди» — вам, скорее, в церковь, чем в больницу.Предложу хоть и абстрактный пример, но периодически встречающийся в реальности: человек сильно доверял гомеопату и на все аргументы, что гомеопатия не работает, отвечал: «А мне помогает!» И даже правда чувствовал себя лучше. А потом внезапно умер от запущенной онкологии. Люди запросто погибают из-за упущенного времени, которое было потрачено на «а мне помогает!» и веру. Удивительно, почему еще никто не умер и не стал инвалидом от отсутствия призрачных надежд, гомеопатии, физиотерапии и прочего шарлатанства?