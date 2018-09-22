ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Врач: "Человек сильно доверял гомеопату, а потом внезапно умер от запущенной онкологии"

23.09.2018 11:21 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Иллюстрация: The Miami Herald/MCT via Getty Images
Врач-невролог, автор книги «Медицина. Encyclopedia Pathologica» Никита Жуков рассуждает об опасности лечения по принципу «главное, что пациенту стало легче».

Стоит начать обсуждение медицинских мифов — и тонны научных доказательств вместе со здравым смыслом разбиваются о стену псевдогуманистического подхода и потребительского отношения к собственной жизни.

— Гомеопатия не может работать, потому что она противоречит физическому устройству нашего мира.

— А мне помогает!

— Остеопатия представляет собой антинаучное учение, которое не вяжется даже со знаниями об анатомии человека.

— А мне помогает!

«Ну, какая вам разница, научно оно или ненаучно? Помогает — и все тут! Разве не это главное?» Если бы мы говорили исключительно об уменьшении страданий — к примеру, в паллиативной практике, — то не было бы никаких вопросов. Там действительно главная цель, чтобы смертельно больной человек меньше страдал. Но во всей остальной медицине такого нет: врачи в первую очередь должны правильно установить причину, максимально эффективно на нее подействовать и уже потом, как результат, получить улучшение состояния. Действуя наоборот, врач потратит время, но вряд ли доберется до верного диагноза и специального лечения.

Мы, врачи, не можем отталкиваться от позиции «главное, что пациенту стало легче», потому что ему может стать легче от чего угодно, а болезнь никуда не денется, и на следующий день он умрет. Более того, «мне помогло» — это не про медицину, это про непонимание причинно-следственной связи. Если вы что-то сделали и потом вам стало легче, это не значит, что между этими двумя событиями есть какая-то связь, потому что параллельно происходило бесчисленное количество процессов, о которых вы знать не знаете и учитывать не можете.

Когда вы сделали физиотерапевтический электрофорез на «сопливый носик», а на следующее утро насморка нет, это не значит, что помог электрофорез или что он хоть немного эффективен. Может, насморк прошел бы и без него. Может, на момент применения электрофореза в носу уже все было хорошо — этого никто и никогда не узнает. А чтобы с уверенностью сказать, эффективен электрофорез или нет, его нужно сделать двум тысячам сопливых, выключив аппараты половине случайных пациентов: если количество «мне помогло» среди тех, кому действительно делали электрофорез, и тех, кому досталась имитация, будет примерно одинаково, то метод не работает. В реальности с электрофорезом именно так дело и обстоит: сломанный аппарат будет показывать ровно ту же эффективность, что и работающий.

Еще один популярный запрос пациентов: «Ладно, пусть неэффективно, но мне правда легче! Неужели вы запретите мне облегчать свое состояние, доктор Менгеле?» Еще как запрещу, и не только я. Вопрос, лечить или помогать, просто не должен стоять. Заклеивать дырку в автошине или постоянно подкачивать, чтобы не сильно трясло на спущенном колесе? Логично делать и то, и другое. Однако эти две штуки далеко не одно и то же: не всегда лечение похоже на помощь — вы ведь не будете принимать анальгетики вместо химиотерапии только потому, что от последней нет моментального эффекта облегчения?

Впрочем, я никогда не настаиваю на полном запрете применения антинаучной белиберды моими пациентами: строго выполняя мои рекомендации, пусть хоть Ктулху молятся параллельно, если им от этого легче. Главное — чтобы не происходило замены нормальной медицины на веру, молитвы и призрачные надежды. Ведь, купируя симптомы, а уж тем более кардинально улучшая состояние пациента, мы фактически избавляем его от проблемы — и есть вероятность, что дальше он с ней ничего делать не будет. Да, иногда это единственный выход, как в случае с паллиативной помощью, но 90 процентов всех остальных проблем со здоровьем иные. Если у вас болит живот, то вам надо терпеть и ждать врача, а не пытаться купировать боль, потому что, заглушив ее, вы не сможете точно описать симптомы, врач пропустит кровотечение в ЖКТ, и ваша история жизни прервется.

Все указанное ни в коем случае не отрицает того, что мы тут в медицине вообще-то в первую очередь должны именно помогать людям. Как известно, хорошие врачи лечат не болезнь, а человека: дело именно в целеполагании. Краткосрочно облегчить его состояние и забыть или помочь ему перетерпеть, но в долгосрочной перспективе получить хоть какую-то вероятность стабильного улучшения? Все это — тактика и стратегия, а не противоречащие вещи, они должны работать вместе. Однако кое-что глобально более важно. Если цель ограничивается чисто первым пунктом, то «иже еси на небеси, заплати и иди» — вам, скорее, в церковь, чем в больницу.

Предложу хоть и абстрактный пример, но периодически встречающийся в реальности: человек сильно доверял гомеопату и на все аргументы, что гомеопатия не работает, отвечал: «А мне помогает!» И даже правда чувствовал себя лучше. А потом внезапно умер от запущенной онкологии. Люди запросто погибают из-за упущенного времени, которое было потрачено на «а мне помогает!» и веру. Удивительно, почему еще никто не умер и не стал инвалидом от отсутствия призрачных надежд, гомеопатии, физиотерапии и прочего шарлатанства?

 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Никита Жуков рассуждает об опасности лечения по принципу "главное, что пациенту стало легче".
 
Новости дня
Новости разные
 
"Дачные истории":"Свадебные деньги потратили на покупку дачи и не пожалели"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.09.2018
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Слуцк Город
Фаниполь Online
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика