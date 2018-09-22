Беларусь ждет буря десятилетия? Прогноз погоды на завтра

На выходных погода резко стала хуже: приятные +24 опустились до не самых теплых +15, что заставило беларусов достать из шкафов осенние куртки. В понедельник к сильным ветрам присоединятся продолжительные дожди – Белгидромет сообщает о штормовом предупреждении. Метеорологи предупреждают , что порывы ветра в стране могут местами достигать до 22-27 м/с. В Минске – до 15-20 м/с. А еще в городе похолодает: минчан ждут +10-+13 градусов тепла.

Интересная ситуация в понедельник: две модели UKMET и GEM ожидают, что циклон достигнет максимальной силы над Беларусью, а GFS говорит, что циклон усилится лишь у Москвы.



GEM и UKMET ждут у нас ветер 22-26 м/с (карты А и Б), а GFS не ждёт такого экстремального ветра вовсе (В). pic.twitter.com/IBfxxZzMiH — Блізкі космас. (@nadvorie) 23 сентября 2018 г.