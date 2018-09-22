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Беларусь ждет буря десятилетия? Прогноз погоды на завтра
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На выходных погода резко стала хуже: приятные +24 опустились до не самых теплых +15, что заставило беларусов достать из шкафов осенние куртки. В понедельник к сильным ветрам присоединятся продолжительные дожди – Белгидромет сообщает о штормовом предупреждении. Метеорологи
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На выходных погода резко стала хуже: приятные +24 опустились до не самых теплых +15, что заставило беларусов достать из шкафов осенние куртки. В понедельник к сильным...
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