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Беларусь ждет буря десятилетия? Прогноз погоды на завтра

23.09.2018 11:57 — Разное | KYKY  
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На выходных погода резко стала хуже: приятные +24 опустились до не самых теплых +15, что заставило беларусов достать из шкафов осенние куртки. В понедельник к сильным ветрам присоединятся продолжительные дожди – Белгидромет сообщает о штормовом предупреждении. Метеорологи предупреждают, что порывы ветра в стране могут местами достигать до 22-27  м/с. В Минске – до 15-20 м/с. А еще в городе похолодает: минчан ждут +10-+13 градусов тепла. 

 
Теги: Минск
 
 
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На выходных погода резко стала хуже: приятные +24 опустились до не самых теплых +15, что заставило беларусов достать из шкафов осенние куртки. В понедельник к сильным...
 
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