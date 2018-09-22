Любой беларус, который хоть раз приезжал в Украину на собственном авто, знает, что дороги в этой стране не самые лучшие. Появился шанс это исправить: служба автомобильных дорог Киевской области по результатам тендера заказала беларускому Строительно-монтажному тресту N8 ремонт автодороги М-05 Киев-Одесса. Сумма, которую выделили на ремонт трассы, как говорят в украинских СМИ – рекордная: 695 миллионов гривен или 24,7 миллионов долларов, пишет biz.liga.net, ссылаясь на Наші гроші.



Согласно условиям тендера, до конца 2020 года беларусы должны успеть отремонтировать участок автодороги длинной 15 километров. И дать гарантию, что с ним ничего не случится на протяжении десяти лет.



Напомним, это не первый тендер на ремонт дороги, который выиграли беларусы: с июля 2017 года холдинг Белавтодор (в который входит СМТ №8) выиграл тендеров на 1,33 миллиарда гривен.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Беларусы отремонтируют трассу Киев-Одесса за $24 миллиона Любой беларус, который хоть раз приезжал в Украину на собственном авто, знает, что дороги в этой стране не самые лучшие. Появился шанс это исправить: служба...