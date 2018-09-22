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Беларусы отремонтируют трассу Киев-Одесса за $24 миллиона
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Любой беларус, который хоть раз приезжал в Украину на собственном авто, знает, что дороги в этой стране не самые лучшие. Появился шанс это исправить: служба автомобильных дорог Киевской области по результатам тендера заказала беларускому Строительно-монтажному тресту N8 ремонт автодороги М-05 Киев-Одесса. Сумма, которую выделили на ремонт трассы, как говорят в украинских СМИ – рекордная: 695 миллионов гривен или 24,7 миллионов долларов,
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Любой беларус, который хоть раз приезжал в Украину на собственном авто, знает, что дороги в этой стране не самые лучшие. Появился шанс это исправить: служба...
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