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Команда британского премьера готовится провести досрочные парламентские выборы в ноябре - газета

23.09.2018 11:51 — Разное | Интерфакс  
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Команда премьер-министра Великобритании Терезы Мэй проводит работу по подготовке к досрочным парламентским выборам в ноябре этого года, пишет в воскресенье британская газета "Дейли экспресс".

По данным издания, два ближайших советника Т.Мэй уже начали готовиться к внезапным выборам осенью этого года.

"Посредством выборов Т.Мэй намерена усилить свою позицию в парламенте и "спасти" продолжающиеся переговоры по Brexit", - пишет "Дейли экспресс".

Поводом к подготовке к досрочным выборам, вероятно, стал прошедший неформальный саммит ЕС в Зальцбурге, отмечается в сообщении.

На этой неделе Т.Мэй заявила, что переговоры Лондона и Брюсселя вокруг условий выхода Великобритании из ЕС зашли в тупик, и прозвучавший в Зальцбурге ответ европейской стороны на предложения Британии был неприемлемым.

В свою очередь, председатель Европейского Совета Дональд Туск сказал, что переговоры по Brexit переходят в решающий этап, ЕС считает позитивными некоторые планы Лондона, но видит необходимость в переработке некоторых вопросов. В частности, Д.Туск указал на необходимость для Великобритании пересмотреть позицию по вопросам границы между республикой Ирландия и Северной Ирландией.

 
 
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Команда премьер-министра Великобритании Терезы Мэй проводит работу по подготовке к досрочным парламентским выборам в ноябре этого года, пишет в воскресенье...
 
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