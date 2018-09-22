"Если совсем тяжело, напоминаю, что детки есть". Как живут те, кто оказался у черты бедности

В Беларуси за чертой бедности находится больше полумиллиона человек. За этими цифрами стоят реальные люди, которым еле хватает денег на жизнь. Как они живут — в материале FINANCE.TUT.BY.





«Хотя б от пенсии до пенсии хватало»

Валентина Константиновна живет в деревне Поддубье вместе с сыновьями — 32-летним Денисом и 23-летним Василием. У парней одинаковые диагнозы — ДЦП. Старший не встает с рождения, младший передвигается только с посторонней помощью. Женщина всю свою жизнь посвятила уходу за ними.

— С рождения всё. Старший никакой лежит, привязанный к кровати, глубокая задержка психомоторного развития. Вообще ничего не произносит, кричит только, да и всё. Но узнает нас… Васе группу давали от психиатрии. Он тоже почти не говорит, так только: «Мама». Но мы понимаем друг друга.





Семья живет только на три пенсии. На вопрос, какие там конкретно суммы, женщина отвечает не сразу — нужно посмотреть в блокнот, куда она заносит все траты.

— В этом месяце было 276 рублей на каждого, у Дениса и Васи одинаковая сумма. У меня 250 рублей пенсия, я ее с пятидесяти лет получаю. Сейчас мне шестьдесят исполнилось.

Других выплат им не положено, да и ждать их неоткуда. «А кто поможет, я одна», — вздыхает Валентина Константиновна. Периодически семье помогает Красный крест и местная ассоциация помощи детям с инвалидностью. Временами они получают единовременные пособия от местного отдела соцзащиты.

— Там давали по 50 одному и другому. Правда, в этом году нам прислали 600 рублей на всех троих. Это первый раз так было, за все время.





Женщина вспоминает — неожиданно получив такую большую сумму, она сразу закупилась дровами.

— Я весной дрова заказала, и мне частники их привезли. Я стараюсь, чтобы тепло было, не экономлю на этом. У меня грубки — могу две топить, а когда прохладно, так и все три. Экономлю с пенсии, оставляю деньги, а дрова обязательно беру. Обычно еще делаю, чтобы запас был. Вот и сейчас оставила 200 рублей. На зиму хватит.

Семья сейчас живет в старом деревенском доме, который остался от мужа. Тот умер в 2001 году, и в последние годы перед смертью тоже получил группу инвалидности.





Женщина почти не покидает родную деревню. «В основном сидим дома, можем телевизор посмотреть. Выезжаю только когда в поликлинику за лекарствами. И себе, и им. Поликлиника у нас в Жодино, тут три километра всего», — поясняет она. Денису полагаются бесплатные медикаменты от эпилепсии, Валентине Константиновне — от «сахара».

— Все равно надо ехать в поликлинику и забирать это все. Когда добираюсь до города, могу зайти в какие-то магазины. Но много не хожу — ноги болят сильно и так.





Раньше, когда женщина покидала дом, она просила других людей посидеть с сыновьями. «Никто не хочет. Раз я ездила, Васю забирала, но с Денисом никто не остается — боятся. Боятся, что эпилепсия, и он может не выжить после приступа», — объясняет Валентина Константиновна.

— Оставляю их одних и побыстрее стараюсь вернуться, как только могу. Сама переживаю. Это часа три уходит, может и два. Старший сын лежит, а младший смотрит телевизор или в тетрис гуляет — он спокойный, не полезет к плите газовой или еще куда-то.





Во время таких «отлучек» женщина обычно закупается едой. Однако в последнее время все чаще заказывает доставку из Минска.

— Сразу закупаюсь — оптом беру и забиваю морозильник. Сама не могу по компьютеру все оформить, у меня его нет. Но я в Минск звоню, родственникам, они мне заказывают. Есть еще соседка — если надо, она что-то закупит.





Сколько денег уходит на еду, женщина не подсчитывает. «Купляю и все», — признается она. Из обязательных платежей у них только коммуналка — от 30 до 35 рублей. «Немножко, на всякий случай» семья оставляет на непредвиденные расходы.

— Не знаю даже сколько, там совсем мало, 10−20 рублей. Хотя б от пенсии до пенсии хватало.

Постоянный доход семьи составляет около 800 рублей — пенсии Валентины Константиновны и ее сыновей. Из непостоянных доходов — помощь Красного креста, местной ассоциации помощи детям с инвалидностью, а также единовременные пособия от служб соцзащиты. Расходы. На коммунальные платежи уходит от 30 до 35 рублей в месяц. К этой сумме нужно добавить еще траты на дрова. К примеру, с последних пенсий Валентина Константиновна на дрова оставила 200 рублей. 10−20 рублей рублей семья откладывает на непредвиденные расходы.

«Если совсем тяжело, напоминаю, что детки есть»

Многодетная мать Оксана из Витебска в прошлом сентябре вместе со своими четырьмя детьми справила новоселье, они переехали в квартиру из комнаты в общежитии в 18 квадратов.

— Для нас эта квартира… Младший сын иногда говорит: «Мама, а можно я побегаю?». Я говорю — бегай, сынок. Куда хочешь и как хочешь. Два балкона, своя кухня — это вообще предел мечтаний, — рассказывает Оксана.





В общежитии Оксана вместе с детьми прожила почти 8 лет. Когда появился третий ребенок, женщина встала на расширение жилплощади — хотела, чтобы вместо комнаты им выдали блок. Отказали. После рождения младшей девочки попытку повторили, но снова безуспешно.

— Мы уже стояли в очереди на квартиру, но когда ее дадут, не знали. В то же время приходили доктора или учителя и спрашивали: «А как вы помещаетесь впятером c маленькими?», — вспоминает женщина.

Переехали неожиданно — Оксане позвонили и предложили забрать последнюю квартиру в доме. Можно было подождать еще несколько лет и получить трехкомнатное жилье, но женщина решила воспользоваться предложением — старший сын готовился к экзаменам после девятого класса, и делать это в общей комнате было сложно.





Оксана признается, что «им очень повезло» — предоставленная квартира была с отделкой, поэтому не пришлось занимать деньги на ремонт.

— Оставалась мелочь — люстры и карнизы повесить, мебель расставить. Взяла в рассрочку кухню, два комода и большой шкаф. Первый взнос вышел 1200 рублей, а я как раз сохранила где-то 800 рублей от выплаты после рождения четвертого ребенка. Остальную сумму разбили на полгода, получилось по 34 рубля в месяц.

Не все магазины предоставляют декретницам возможность купить товары в рассрочку, жалуется женщина. «Хотя мне кажется, что декретные — самая стабильная сумма», — недоумевает Оксана. Каждый месяц ей выплачивают пособие в 376 рублей на младшую дочь и 107 рублей на всех остальных детей. Плюс есть временная подработка уборщицей — в месяц еще около 80 рублей выходит.





— Кто-то говорит: «Ой, мало, не хватает». Конечно, не хватает в чем-то, где-то приходится экономить. Но я считаю, что даже по сравнению с Россией у нас мамам помогают достаточно хорошо. Например, обеспечивают детским питанием — там вообще великолепный набор на месяц.

Оксана поясняет — пока ее младшей дочке не исполнится два года в конце января, она будет получать ежемесячный продуктовый набор. Женщина делит его на остальных детей, но если брать в общем, то запаса еды одному ребенку хватает на целый месяц. Это сухие смеси, каши, соки, консервы, молоко или кефир, овощное и фруктовое пюре.

— Конечно, кашки и молочное питание я могу еще в течение месяца докупать. Как другим откажешь, если они захотят вкусняшку съесть. Однако там набор под 200 рублей, если сразу все унести. Его дают не только многодетным семьям, но надо, чтобы доход родителей не превышал минимум, ­- объясняет женщина.





Семье помогают не только с питанием — например, недавно на работе и в собесе выдали денежную помощь к школе. Всего вышло примерно 150 рублей. Оксана не скрывает, что они пришлись как нельзя кстати — собраться в школу «тот еще стресс».

— Потому что покупаешь не то, что им хочется, а бюджетный вариант. Допустим, дочка любит рисовать манга и смотреть аниме. Я говорю: «Соня, давай я лучше за два рубля возьму четыре обычных ручки, а не одну за два рубля, но с анимешной мордашкой». Пока они маму терпят в этом плане.

По словам женщины, дети «особо не канючат», потому что знают — «если мама что-то пообещала — это обязательно будет, пусть не сразу».

— Я стараюсь, чтобы их никто не обижал. Просто была такая ситуация — я подрабатывала в общежитии, убирала двор и место около мусоропровода. А там как раз дети в начальную школу шли, увидели меня и прицепились потом к Соне… Даже испугалась, чтобы не затравили они ее. Мол, твоя мама на помойке работает, и ты помоечная, и форма у тебя… — замолкает Оксана.

Чтобы дочку не обзывали в школе, мама решила каждый день одевать ее в новую форму.

— Говорю — сейчас мы немножко повыпендриваемся, чтобы тебя не обижали. Будем ходить каждый день в новой форме. А одежды дома было много — отдавали подруги, у которых было несколько девочек на год-два старше моей дочки. Недельку посмеялись с ней, и все наладилось, — вспоминает женщина.





Оксана рассказывает — с одеждой ей нередко помогают знакомые и Красный крест. Обувь обычно покупают в недорогом сетевом магазине. Все-таки главные расходы — еда и обязательные платежи.

— Получаю денежку и сразу откладываю примерную сумму на оплату квартиры и коммуналки, от 80 до 90 рублей. Потом обязательно на рассрочку оставляю 34 рубля. Еще детям сразу надо оплатить телефоны и оставить деньги на детский сад для младшего сына. Что-то оставляю на непредвиденные траты.

За продуктами семья ходит в большие супермаркеты, отслеживает скидки и использует специальные карточки. У семьи даже есть свои правила — например, печь хлеб дома, а курицу покупать целую, а не ее отдельные части.

— Бывает так, что по городу идешь и смотришь объявления — где какая скидочка. Потом смотришь — ага, вот это я пойду куплю в том магазине, а вот это — в другом. Перед походом делаем список, рассчитываем, что и каком количестве нужно взять. Сами ничего не выращиваем, но варенье на зиму делаем.





В финансовом плане Оксана рассчитывает только на себя — отец старших детей умер, а отец младших официально алименты не выплачивает.

— У нас есть негласное соглашение, и я стараюсь сильно не наезжать. Если совсем тяжело, то напоминаю, что детки есть. Бывает даже и помогают по мере возможностей. В принципе, нам больше не папа помогает, а бабушка. Допустим, возьмет погостить недельку у себя младшего сына — он и кушает там, и занимается.

Оксана признается — периодически она сталкивается с негативным отношением в свою сторону.

— Никто не думает, что какие-то детские пособия и льготы со временем закончатся, а детки останутся у папы и мамы. Они вырастут, пойдут работать и будут какую-то пользу обществу приносить. И людям, которые сейчас говорят «ой, нарожали», иногда хочется сказать — «так может быть мои дети на вашу пенсию будут работать, вот и рожала». Но воспитание не позволяет.

Постоянный доход семьи составляет около 560 рублей — пособия на детей и деньги за подработку Оксаны уборщицей. Также семья получает продуктовый набор на младшего ребенка. Из непостоянных доходов — единовременные выплаты служб соцзащиты, разовая матпомощь от нанимателя Оксаны. Расходы. На оплату ЖКУ уходит у семьи от 80 до 90 рублей. Еще 34 рубля нужно на погашение рассрочки. Из других трат — мобильная связь, оплата детского сада для младшего сына.

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