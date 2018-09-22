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«Пацаны, я такое видел!»: 41 снимок самых смешных животных 2018 года

23.09.2018 13:11 — Разное | СТВ  
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Новости Великобритании. Вот уже четвёртый год проводится конкурс The Comedy Wildlife Photography Awards. Как понятно из названия, цель конкурса – выбрать самое смешное фото диких животных.  

Как сообщается на сайте конкурса, в этом году в финал прошёл 41 конкурсант. Основатели весёлого состязания хотели показать, какими забавными бывают животные в естественной среде обитания.  

«Крушить!»,  

«Пацаны, я такое видел!»: 41 снимок самых смешных животных 2018 года
 Фото: Sarah E Devlin / comedywildlifephoto.com  

«– Помнишь наш первый танец?
Как я могла забыть?»,  

«Пацаны, я такое видел!»: 41 снимок самых смешных животных 2018 года
Фото: Luca Venturi / comedywildlifephoto.com  

«А что это у тебя?»,  

«Пацаны, я такое видел!»: 41 снимок самых смешных животных 2018 года
Фото: Tanya Houppermans / comedywildlifephoto.com  

«Ты смотришь на меня – я смотрю на тебя»,  

«Пацаны, я такое видел!»: 41 снимок самых смешных животных 2018 года
Фото: Ke-Qiang Ruan / comedywildlifephoto.com  

«Не смотри, я стесняюсь»,  

«Пацаны, я такое видел!»: 41 снимок самых смешных животных 2018 года
Фото: Antonio Mediana / comedywildlifephoto.com  

«– Давай, повторяй.
– Не, подожди, не так надо»,  

«Пацаны, я такое видел!»: 41 снимок самых смешных животных 2018 года
Фото: Michael Watts / comedywildlifephoto.com  

«Иди, обниму»,  

«Пацаны, я такое видел!»: 41 снимок самых смешных животных 2018 года
Фото: Sergy Savvi / comedywildlifephoto.com  

«Портал?»,  

«Пацаны, я такое видел!»: 41 снимок самых смешных животных 2018 года
Фото: Patty Bauchman / comedywildlifephoto.com  

«Грааааа»,  

«Пацаны, я такое видел!»: 41 снимок самых смешных животных 2018 года
Фото: Jackie Downey / comedywildlifephoto.com  

«Only youuuu...»,  

«Пацаны, я такое видел!»: 41 снимок самых смешных животных 2018 года
Фото: Mary Hone / comedywildlifephoto.com  

«– На нас кто-то смотрит.
– А, сам уйдёт, не отвлекайся»,  

«Пацаны, я такое видел!»: 41 снимок самых смешных животных 2018 года
Фото: Sergy Savvi / comedywildlifephoto.com  

«Нет, подожди, мы можем всё уладить!»,  

«Пацаны, я такое видел!»: 41 снимок самых смешных животных 2018 года
Фото: Mary McGowan / comedywildlifephoto.com  

«Давай, покажи мне, как ты умеешь делать шпагат»,  

«Пацаны, я такое видел!»: 41 снимок самых смешных животных 2018 года
Фото: Geert Weggen / comedywildlifephoto.com  

«И зачем я это увидел?»,  

«Пацаны, я такое видел!»: 41 снимок самых смешных животных 2018 года
Фото: Daniel Friend / comedywildlifephoto.com  

«Н»,  

«Пацаны, я такое видел!»: 41 снимок самых смешных животных 2018 года
Фото: Barney Koszalka / comedywildlifephoto.com  

«Весь день за мной ходит»,  

«Пацаны, я такое видел!»: 41 снимок самых смешных животных 2018 года
Фото: Kevin Rooney / comedywildlifephoto.com  

«Кусь»,  

«Пацаны, я такое видел!»: 41 снимок самых смешных животных 2018 года
Фото: Michael Lane / comedywildlifephoto.com  

«Спокойно, всё будет»,  

«Пацаны, я такое видел!»: 41 снимок самых смешных животных 2018 года
Фото: Simon Gee / comedywildlifephoto.com  

«А вот Галечка с соседнего дерева...»,  

«Пацаны, я такое видел!»: 41 снимок самых смешных животных 2018 года
Фото: Christopher Schlaf / comedywildlifephoto.com  

«– Кто украл нашу еду, а?
– Не я, ребят, честное слово, не я!»,  

«Пацаны, я такое видел!»: 41 снимок самых смешных животных 2018 года
Фото: Amy Kennedy / comedywildlifephoto.com  

Впервые этот конкурс состоялся 2015 году. 

В тот раз победителем стал щекастый хомяк – подробнее здесь.  

 
 
Ссылка на источник 61
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Новости Великобритании. Вот уже четвёртый год проводится конкурс The Comedy Wildlife Photography Awards. Как понятно из названия, цель конкурса – выбрать самое смешное фото диких...
 
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