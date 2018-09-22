«Пацаны, я такое видел!»: 41 снимок самых смешных животных 2018 года

Новости Великобритании. Вот уже четвёртый год проводится конкурс The Comedy Wildlife Photography Awards. Как понятно из названия, цель конкурса – выбрать самое смешное фото диких животных.

Как сообщается на сайте конкурса, в этом году в финал прошёл 41 конкурсант. Основатели весёлого состязания хотели показать, какими забавными бывают животные в естественной среде обитания.

«Крушить!»,



Фото: Sarah E Devlin / comedywildlifephoto.com

«– Помнишь наш первый танец?

– Как я могла забыть?»,



Фото: Luca Venturi / comedywildlifephoto.com

«А что это у тебя?»,



Фото: Tanya Houppermans / comedywildlifephoto.com

«Ты смотришь на меня – я смотрю на тебя»,



Фото: Ke-Qiang Ruan / comedywildlifephoto.com

«Не смотри, я стесняюсь»,



Фото: Antonio Mediana / comedywildlifephoto.com

«– Давай, повторяй.

– Не, подожди, не так надо»,



Фото: Michael Watts / comedywildlifephoto.com

«Иди, обниму»,



Фото: Sergy Savvi / comedywildlifephoto.com

«Портал?»,



Фото: Patty Bauchman / comedywildlifephoto.com

«Грааааа»,



Фото: Jackie Downey / comedywildlifephoto.com

«Only youuuu...»,



Фото: Mary Hone / comedywildlifephoto.com

«– На нас кто-то смотрит.

– А, сам уйдёт, не отвлекайся»,



Фото: Sergy Savvi / comedywildlifephoto.com

«Нет, подожди, мы можем всё уладить!»,



Фото: Mary McGowan / comedywildlifephoto.com

«Давай, покажи мне, как ты умеешь делать шпагат»,



Фото: Geert Weggen / comedywildlifephoto.com

«И зачем я это увидел?»,



Фото: Daniel Friend / comedywildlifephoto.com

«Н»,



Фото: Barney Koszalka / comedywildlifephoto.com

«Весь день за мной ходит»,



Фото: Kevin Rooney / comedywildlifephoto.com

«Кусь»,



Фото: Michael Lane / comedywildlifephoto.com

«Спокойно, всё будет»,



Фото: Simon Gee / comedywildlifephoto.com

«А вот Галечка с соседнего дерева...»,



Фото: Christopher Schlaf / comedywildlifephoto.com

«– Кто украл нашу еду, а?

– Не я, ребят, честное слово, не я!»,



Фото: Amy Kennedy / comedywildlifephoto.com

Впервые этот конкурс состоялся 2015 году.