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«Пацаны, я такое видел!»: 41 снимок самых смешных животных 2018 года
Новости Великобритании. Вот уже четвёртый год проводится конкурс The Comedy Wildlife Photography Awards. Как понятно из названия, цель конкурса – выбрать самое смешное фото диких животных.
Как
«Крушить!»,
«– Помнишь наш первый танец?
«А что это у тебя?»,
«Ты смотришь на меня – я смотрю на тебя»,
«Не смотри, я стесняюсь»,
«– Давай, повторяй.
«Иди, обниму»,
«Портал?»,
«Грааааа»,
«Only youuuu...»,
«– На нас кто-то смотрит.
«Нет, подожди, мы можем всё уладить!»,
«Давай, покажи мне, как ты умеешь делать шпагат»,
«И зачем я это увидел?»,
«Н»,
«Весь день за мной ходит»,
«Кусь»,
«Спокойно, всё будет»,
«А вот Галечка с соседнего дерева...»,
«– Кто украл нашу еду, а?
Впервые этот конкурс состоялся 2015 году.
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Новости Великобритании. Вот уже четвёртый год проводится конкурс The Comedy Wildlife Photography Awards. Как понятно из названия, цель конкурса – выбрать самое смешное фото диких...
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