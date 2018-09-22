Штормовой понедельник: по всей стране ожидаются ливни и сильный ветер

Во вторник на большей части территории страны сохранится усиление ветра порывами до 15−20 м/с, ночью местами до 22−27 м/с.

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По Минску в понедельник утром и днем ожидаются продолжительные сильные дожди и усиление ветра порывами 15−20 м/с, местами по городу до 22−27 м/с. Во вторник сохранится усиление ветра порывами до 15−20 м/с, ночью местами по городу до 22−25 м/с.

· перебои и/или отключение энергоснабжения;

· значительное снижение видимости и затруднение движения транспорта вплоть до его полной остановки;

· блокирование людей в подвальных и заглубленных помещениях, в общественном и личном транспорте;

· повреждение линий электропередачи;

· обрушение оврагов, образование оползней;

· подтопление отдельных домов, хозпостроек, огородов, сельхозугодий, автодорог местного значения.

· повреждение (обрыв) линий связи и электропередачи;

· отключение электрических подстанций, электроэнергии в населенных пунктах;

· повреждение (обрушение) слабо укрепленных конструкций, кровель зданий, сооружений;

· падение деревьев.

· уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

· машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

· находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

· избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).

· при получении информации о выпадении обильных осадков воздержитесь от поездок по городу, по возможности оставайтесь в квартире или на работе. Включите средства проводного и радиовещания;

· если сильный дождь застал вас на улице, не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения. Постарайтесь укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления;

· если здание (помещение), в котором вы находитесь, подтапливает, постарайтесь покинуть его и перейти на ближайшую возвышенность;

· если покинуть здание не представляется возможным, то поднимитесь на вышерасположенные этажи, выключите электричество и газ, плотно закройте окна, двери и сообщите о своем местонахождении в дежурную службу МЧС по тел. 101.

· заранее перепаркуйте автомобили из низинных мест;

· не оставляйте автомобили на стоянках в местах, где часто происходят подтопления;

· если сильный дождь застал вас в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите ливень. В случае стремительного прибывания воды покиньте транспортное средство и пройдите на возвышенный участок местности или в ближайшее здание.



