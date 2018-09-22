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Папа Римский вспомнил в Вильнюсе белорусов

23.09.2018 12:06 — Разное | Партизан  
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Во время визита в Литву Папа Франциск поднял тему советских репрессий, отметил традиционную для этих земель толерантность и призвал быть мостом между Западной и Восточной Европой.

Папа Римский вспомнил в Вильнюсе белорусов
Фото - Max Rossi / Reuters / Forum
Папа Франциск прилетел в Вильнюс. Спустя 25 лет после после визита Иоанна Павла II, понтифик посещает страны Балтии. Из Вильнюса Понтифик начинает свое паломничество в страны Балтии, приуроченное к сотой годовщине провозглашения независимости Литвы, Латвии и Эстонии, передает "Белсат".

Президент Литвы подарила Папе копию колокола свободы, выкованного американскими литовцами в 1920 году.

В своей первой речи Франциск вспомнил о страданиях литовского народа в ХХ веке - ссылки, депортации, пытки.

«На этих землях все находили себе дом: литовцы, татары, поляки, русские, белорусы, украинцы, армяне и немцы, католики, православные, протестанты, старообрядцы, мусульмане и евреи - все мирно жили вместе, пока не пришла тоталитарная идеология», - заявил Папа Франциск.

Среди толпы паломников в Вильнюсе можно встретить множество наших соотечественников. Ранее мы сообщали, что на встречу с Папой должен приехать 2000 паломников из Беларуси. Сегодня уже говорят, что цифра может быть значительно больше.

Но не только с молодежью встречается Понтифик. Франциск собирается встретиться с духовенством, чтобы очертить сложные вызовы, которые возникли перед Церковью, не обходя позорных тем.

«Это педофилия. И наверняка он встретится с духовенством, состоится запланированная встреча. Мы ожидаем те слова, которые он направит к священникам, к монахиням», - заявил ксендз Юрий Санько, пресс-секретарь Конференции католических епископов Беларуси.

Кто-то уже увидел Папу, а кто-то еще собирается в дорогу. 23 сентября Понтифик отслужить Мессу в Каунасе, а в понедельник Франциск должен приехать в латвийский санктуарий в Аглоне. Там помолиться вместе с епископом Рима собирается по крайней мере тысяча католиков из Витебской области.

«Будем молиться, чтобы Бог позволил нам любить этот ценнейший дар свободы. Чтобы Бог позволил нам понять, что только правда может нас освободить», - добавил священник Вячеслав Борок, управитель Витебской епархии.

Выражают верующие и большое желание встретить главу Католической Церкви в Беларуси. Но пока приходится довольствоваться возможностью видеться с Понтификом на соседской земле.

На фото: Папа Римский Франциск во время выступления в Острой Браме. За Первосвященником - икона Богоматери Остробрамской, небесной покровительницы Беларуси и Литвы. 

 
 
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Во время визита в Литву Папа Франциск поднял тему советских репрессий, отметил традиционную для этих земель толерантность и призвал быть мостом между Западной и...
 
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