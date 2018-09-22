В приграничной Польше стало на один круглосуточный магазин меньше. Из-за белорусов?

То, что круглосуточные магазины не окупаются в приграничной Польше проверила в начале 2018 года другая популярная торговая сеть Бедронка, которая сначала открыла такие магазины в Белостоке, а спустя лишь 2 месяца их закрыла. Косвенно, о причинах для такого шага говорит и официальная статистика.





В 2017 году белорусы потратили в польских магазинах и на рынках 675 миллионов злотых, или 192,4 миллиона долларов. Но если сравнить с 2011 годом, то эта цифра окажется не такой весомой. В 2011 году экономика Польши пополнилась на 305 миллионов долларов, которые там оставили белорусы.





Поток покупателей из Беларуси который год иссякает, но те, кто делает покупки, по-прежнему чаще всего везут из Польши технику, электронику, бытовую химию, продукты питания, косметику, стройматериалы, одежду и автозапчасти.