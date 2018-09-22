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Новое развлечение белорусов: забег улиток

23.09.2018 11:59 — Разное | Партизан  
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В субботу в Минском районе в деревне Новое Поле проходил агрофестиваль «Гарбузы будуць стаяць, а слiмакi поўзаць». Как сообщают naviny.by, в рамках мероприятия состоялся забег улиток.



В соревновании участвовали 14 моллюсков. Дистанция составляла чуть менее метра. Победила улитка под номером 5 — она первой доползла до края стола.

Фото: Сергей Балай, БелаПАН

 
 
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В субботу в Минском районе в деревне Новое Поле проходил агрофестиваль «Гарбузы будуць стаяць, а слiмакi поўзаць». Как сообщают naviny.by, в рамках мероприятия...
 
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