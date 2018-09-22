Танзания готовится к погребению 218 погибших. Поиски тел продолжаются









На данный час число утонувших в Танзании составило 218 человек, но спасательные работы продолжаются.





— Есть семьи, которые уже опознали тела своих родственников, но есть и те, кто настаивает на продолжении поисков, чтобы похоронить родных на общем кладбище, — сказал региональный комиссар Мванзы Джон Мангела.





Трагедия произошла 20 сентября в результате крушения парома, курсирующего между островами Укара и Укереве, которые расположены рядом со вторым по величине городом страны Мванза.





На борту, рассчитанном на 100 человек, плыли 400. К тому же, на судне был тяжелый груз — мешки с цементом и кукурузой. Паром перевернулся в 50 метрах от берега. Почти никто из пассажиров не умел плавать.



