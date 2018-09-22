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ТИХОВОЛЯ. Книги разные нужны
23.09.2018 — Разное | Свислочская газета
– Все так же люди читают книги, – рассказывает заведующий Тиховольской библиотекой Вера Сухоцкая. – В библиотеку идут и взрослые, и дети. Круг интересов у всех разный, поэтому и литературу каждый выбирает по вкусу.
Людмила БАЛЫШ.
Фото автора.
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