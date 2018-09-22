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ТИХОВОЛЯ. Книги разные нужны

23.09.2018 — Разное | Свислочская газета  
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ТИХОВОЛЯ. Книги разные нужны
Библиотека всегда была местом, где можно было почерпнуть много интересного и полезного, ведь здесь хранятся накопленные не одним поколением опыт и знания. И сейчас, во время новых технологий, чтение книг не теряет своей актуальности.

 

Все так же люди читают книги, – рассказывает заведующий Тиховольской библиотекой Вера Сухоцкая. – В библиотеку идут и взрослые, и дети. Круг интересов у всех разный, поэтому и литературу каждый выбирает по вкусу.


А фонд библиотеки в 5 600 экземпляров разноплановый. Здесь есть отраслевая, коммерческая, детская и популярная литература. Библиотекарь всегда готова помочь в выборе книги, предложить новинки литературы.
В целом в сфере культуры Вера Сухоцкая более трех десятков лет: двадцать пять лет она была художественным руководителем в клубе, а последние одиннадцать лет заведует библиотекой. Правда, никогда не забывала прежнюю работу. Клуб находится по соседству, вернее, под одной крышей с библиотекой, поэтому она всегда рада помочь коллегам в проведении мероприятий.

 

Людмила БАЛЫШ.

Фото автора.

 
 
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Библиотека всегда была местом, где можно было почерпнуть много интересного и полезного, ведь здесь хранятся накопленные не одним поколением опыт и знания. И...
 
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