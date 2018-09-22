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БАТЭ представил видеозарисовку в память об Анатолии Капском
Пресс-служба ФК БАТЭ
Видео:
— Память об этом человеке будет жить в оставленном им богатом наследии: в детях, в нашем любимом футбольном клубе, в добрых делах. Анатолий Анатольевич, огромное спасибо и низкий поклон вам за все! — говорится в сообщении клубной
Проститься с председателем правления ФК БАТЭ Анатолием Капским можно будет в понедельник, 24 сентября.
Траурные мероприятия пройдут в храме святого Архангела Михаила в агрогородке Зембин Борисовского района:
в 7.00 начнется заупокойная Божественная литургия;
в 8.00 — отпевание.
Гражданская панихида состоится с 11.00 до 13.00 на «Борисов-Арене» (вход рядом с Media и парковкой P7).
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Пресс-служба ФК БАТЭ выпустила небольшую видеозарисовку в память об основателе и бессменном руководителе клуба Анатолии Капском, который скоропостижно скончался...
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