БАТЭ представил видеозарисовку в память об Анатолии Капском

Пресс-служба ФК БАТЭ выпустила небольшую видеозарисовку в память об основателе и бессменном руководителе клуба Анатолии Капском, который скоропостижно скончался в субботу, 22 сентября.

Видео: fcbatetv

— Память об этом человеке будет жить в оставленном им богатом наследии: в детях, в нашем любимом футбольном клубе, в добрых делах. Анатолий Анатольевич, огромное спасибо и низкий поклон вам за все! — говорится в сообщении клубной пресс-службы .

Проститься с председателем правления ФК БАТЭ Анатолием Капским можно будет в понедельник, 24 сентября.



Фото: fcbate.by

Траурные мероприятия пройдут в храме святого Архангела Михаила в агрогородке Зембин Борисовского района:

в 7.00 начнется заупокойная Божественная литургия;

в 8.00 — отпевание.

Гражданская панихида состоится с 11.00 до 13.00 на «Борисов-Арене» (вход рядом с Media и парковкой P7).