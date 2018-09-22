Александр Лукашенко: белорусско-российские переговоры в Сочи были тяжелые, но результативные





Белорусско-российские переговоры в Сочи были тяжелые, но результативные. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 22 сентября на совещании в Минске.

– Основная часть переговоров была один на один с Президентом (России. — Прим. БЕЛТА). Переговоры длились 6 часов, даже больше. И если откровенно, то это были даже не сложные, а тяжелые переговоры. Но результативные, – сказал глава государства. – Я пригласил вас для того, чтобы обсудить итоги вчерашних переговоров с Россией по актуальным вопросам наших отношений, – отметил Президент, обращаясь к членам правительства.

Учитывая, что многие темы подробно обсуждались именно главами государств в формате один на один, Александр Лукашенко комплексно проинформировал участников совещания об итогах переговоров.

В частности, в Сочи речь шла о политическом взаимодействии Беларуси и России как в двустороннем формате, так и в интеграционных объединениях, финансовых взаимоотношениях и выделении кредитных ресурсов, продлении срока возврата кредита на строительство БелАЭС и снижении процентной ставки, вопросах сотрудничества в сферах сельского хозяйства, промышленности, транспорта, поставок нефти и нефтепродуктов.

Обсуждалась также тема пересечения гражданами третьих стран белорусско-российской границы. Затронут вопрос табачного рынка и акцизов. В закрытом режиме обсужден блок военно-политических вопросов. Александр Лукашенко предложил на совещании вместе подумать и обсудить, как в дальнейшем будут реализовываться достигнутые договоренности.

– Прежде всего связанные с так называемой перетаможкой, поставками Беларуси темных нефтепродуктов, поставками природного газа и оплаты природного газа со стороны Беларуси, – резюмировал белорусский лидер.

Александр Лукашенко и Владимир Путин в Сочи обсудили политическое взаимодействие и украинскую тематику

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в Сочи обсуждали политическое взаимодействие и украинскую тематику. Об этом глава белорусского государства заявил 22 сентября на совещании в Минске.

В формате один на один обсуждались политические вопросы, взаимоотношения России и Беларуси в рамках ЕАЭС, СНГ, ОДКБ и дальнейшего строительства Союзного государства.

– Конкретные вопросы у нас, известные вопросы, по ОДКБ, прежде всего, председательства в ОДКБ и развития этой организации. Много внимания мы уделили болезненным вопросам в рамках СНГ, которые касаются наших обоих государств. Прежде всего — Украина. В очень позитивном ключе был диалог, – рассказал белорусский лидер. – Думаю, что эти вопросы будут еще обсуждаться прежде всего в Душанбе через неделю (на саммите СНГ. — Прим. БЕЛТА). Ну и не обойдем мы их 12 октября в Могилеве во время Форума регионов Беларуси и России, на котором будут оба президента и руководители правительств, – добавил Президент.

Беларусь и Россия договорились в течение недели выработать план взаимных поставок сельхозпродукции.

Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 22 сентября на совещании в Минске.

– Немало внимания уделили (на переговорах в Сочи 21 сентября. — Прим. БЕЛТА) вопросу развития сельского хозяйства и известных взаимных претензий по поставкам белорусской сельскохозяйственной продукции в Россию. Здесь есть полное понимание. Мы пришли к заключению, что буквально в течение недели будет выработан индикативный баланс, то есть план взаимных поставок сельхозпродукции. Это главное,– заявил Президент. Соответствующие балансы будут подписаны либо на уровне министров, либо вице-премьеров, курирующих данное направление.

– Надо сказать, что наши вице-премьеры уже две дорожные карты разработали по решению этих проблем. Но до вчерашнего дня, да и до сегодняшнего, эти проблемы в полном объеме так и не были разрешены, – заметил белорусский лидер.

– Мною был поставлен вопрос, притом жестко, уже во втором заседании в широком составе о том, что нам негоже действовать таким образом, как мы сейчас действуем. Особенно со стороны России. Что-то не понравилось — закрыли предприятие. И сегодня четыре с половиной десятка молокоперерабатывающих предприятий и, наверное, два с половиной десятка мясоперерабатывающих не имеют возможности в полном объеме поставлять свою продукцию на российский рынок, – сказал Александр Лукашенко. – Президент России мне еще раньше говорил, что эта ситуация неправильная, неприемлемая. И ее надо выправлять. Я думаю, что до конца года эта ситуация будет кардинальным образом изменена, – резюмировал глава государства.

Беларусь в ближайшее время получит шестой транш кредита ЕФСР

Беларусь в ближайшее время получит шестой транш в $200 млн кредита по линии Евразийского фонда стабилизации и развития. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 22 сентября на совещании в Минске.

Глава государства отметил, что на белорусско-российских переговорах в Сочи 21 сентября обсуждался целый блок финансовых проблем. Он в частности напомнил, что несколько лет назад была достигнута договоренность о выделении Беларуси кредитных ресурсов ЕФСР в общем объеме $2 млрд.

– Мы получили пять траншей. Остался шестой и седьмой. Я не вижу никаких проблем с выделением шестого транша, и, как было заявлено, можно решить вопрос по седьмому траншу. Все зависит от того, как прежде всего белорусская сторона в этом направлении будет работать. Думаю, что это решаемый вопрос. Шестой транш Беларусь получит в ближайшее время. Седьмой – это уже дело активности прежде всего белорусских членов правительства, – заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко о переговорах с Россией по рефинансированию $1 млрд долга: отторжения не было никакого

Президент Беларуси Александр Лукашенко по итогам белорусско-российских переговоров в Сочи заявил, что в вопросе возможности рефинансирования $1 млрд долга по линии двустороннего сотрудничества отторжения с российской стороны не было.

– Мы обсуждали вопрос о рефинансировании долга в $1 млрд. И здесь тоже отторжения не было никакого, – заявил глава государства.

Возможность продления срока возврата кредита на БелАЭС и снижения процентной ставки обсудили в Сочи

На белорусско-российских переговорах в Сочи 21 сентября обсуждался вопрос о продлении срока возврата кредита на строительство Белорусской атомной станции и снижения процентной ставки. Об этом сегодня на совещании в Минске заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

– Мы также обсудили вопрос о продлении срока возврата кредита на строительство атомной станции и снижения процентной ставки, — сказал глава белорусского государства. Александр Лукашенко пояснил, что белорусская сторона это мотивирует тем, что сроки по строительству российской стороной нарушены.

– Пока откладывается запуск первого блока аж на год. Боюсь, как меня информируют контролеры, что, может быть, Россия попросит еще смещения этого срока, что уже вообще недопустимо. И коль сроки были сорваны (мы, конечно, не хотим идти в суды, судиться, как это по договору), мы договорились о том, что срок возврата кредита надо продлить. И процентная ставка должна быть не хуже, чем для других государств. К примеру, Армении, Бангладеш, Венгрии и так далее, — отметил Президент Беларуси.

– Это примерно до 3% (о снижении ставки по кредиту. — Прим. БЕЛТА). Отторжения никакого. Надо просто доработать этот вопрос. И я думаю, что мы можем решить этот вопрос в том ключе, в котором я сказал, — добавил белорусский лидер.

Белорусская АЭС строится по типовому российскому проекту ВВЭР-1200 поколения «3+» вблизи Островца (Гродненская область). Первый энергоблок планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй — в 2020-м. Первая поставка ядерного топлива на станцию запланирована до конца 2018 года. Кредитная линия на строительство Белорусской АЭС открыта до 2035 года. Предусмотрено выделение кредита российской стороной в размере до $10 млрд, и он погашает 90% стоимости затрат по строительству, еще 10% должна оплачивать белорусская сторона. Как ранее сообщало Минэнерго Беларуси, реальная стоимость станции будет определена конкретными затратами на ее сооружение, которые на основании документов финансируются из указанных источников.

Беларусь и Россия выработали два варианта решения вопросов с «перетаможкой» и поставкой темных нефтепродуктов

Об этом сегодня по итогам переговоров в Сочи заявил на совещании с участием членов правительства Президент Беларуси Александр Лукашенко.

– Самый главный вопрос, который обсуждался, был связан с возвратом денежных средств от «перетаможки» сырой нефти в белорусский бюджет. А также вопрос переработки в Беларуси темных нефтепродуктов, к примеру, мазута, который покупался нашими компаниями у российских, перерабатывался, а нефтепродукты реализовывались на белорусском и зарубежных рынках, — отметил белорусский лидер.

– Это непростой, сложный вопрос. Мы выработали два варианта и договорились с Президентом России, что мы эти два варианта обсудим в Минске. И в Душанбе (на полях предстоящего саммита СНГ. — Прим. БЕЛТА) окончательно согласуем решение этого вопроса, — заявил Президент.

– Но фактически он решен. Нужно выбрать тот или иной вариант. Сегодня мы и обсудим с вами, какой вариант, углубившись в те договоренности, которых мы достигли с Россие, — добавил Александр Лукашенко.

Владимира Путина удивила ситуация с квотами для белорусских перевозчиков — Александр Лукашенко

Президента России Владимира Путина удивила ситуация с квотами для белорусских перевозчиков. Об этом глава белорусского государства Александр Лукашенко рассказал на совещании по итогам переговоров на высшем уровне в Сочи.

– Мы также обсуждали вопрос наших грузоперевозчиков. Это ненормально, что Российская Федерация, выдавая разрешения на перевозку грузов, увеличила для Польши, Литвы, Латвии эти разрешения (их количество. — Прим. БЕЛТА) аж в три раза за последние три года, в то же время снизив их для белорусских перевозчиков. Ну какое же тут Союзное государство… — отметил белорусский лидер.

– Кстати, это удивило Президента России, и я так понимаю, что его просто не информировали по этому вопросу. Но сказал(Владимир Путин. — Прим. БЕЛТА), что это ненормально. Мы этот вопрос обсуждали и один на один. И что мы должны исправить эту ситуацию. Опять же, вопрос за соответствующими членами правительств Беларуси и России, – добавил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко: понимание с Россией по теме пересечения иностранцами белорусско-российской границы есть

Понимание с Россией по вопросу пересечения гражданами третьих стран белорусско-российской границы есть. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал на совещании по итогам переговоров на высшем уровне в Сочи.

– Обсуждали вопрос о решении проблемы пересечения белорусско-российской границы гражданами третьих стран, – рассказал белорусский лидер. Он отметил, что между двумя странами фактически нет границы, однако для граждан третьих стран возникают дополнительные сложности.

– В этом направлении нам предстоит работать, и понимание в этом есть. Это в интересах и России, и Беларуси, – подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко не видит необходимости создавать в России дублирующие производства и выступает за кооперацию

Президент Беларуси Александр Лукашенко не видит необходимости создавать в России дублирующие производства и выступает за кооперацию в промышленности. Соответствующие вопросы обсуждались на высшем уровне в Сочи 21 сентября.

– Речь шла об известных проблемах машиностроительных комплексов. Мы особенно много внимания уделили этому на переговорах в формате один на один. В том ключе, что нам не надо было бы повторять одно и то же производство, создавая предприятия, особенно в России, – отметил Президент на совещании в Минске по итогам прошедших переговоров.

Он привел пример, что если в Беларуси есть предприятие БелАЗ, то зачем подобное предприятие по выпуску автомобилей большой грузоподъемности создавать в России.

– Нет такой необходимости. Обращено было внимание на работу по кооперации, как это было и ранее. Полное взаимопонимание с Президентом России, — констатировал глава государства. – Но вся беда в том, что мы там плохо работаем. Плохо мы еще работаем со своими коллегами — министр с министром, вице-премьер с вице-премьером, – отметил Президент.

– Также говорили о равных условиях хозяйствования, так называемом утилизационном сборе, – поделился глава государства подробностями переговоров.

БелТА