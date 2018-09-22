Что происходит после смерти? 6 кратких рассказов людей, побывавших на том свете

Пользователи портала Reddit предложили поделиться своими историями тех, кто побывал в состоянии клинической смерти. Мы отобрали шесть самых жутких, но интересных описаний.





Это как читать книгу



Пять лет назад пользователь с ником monitormonkey лежал на операционном столе и что-то пошло не так.





Фото: © flickr / Elias Ruiz Monserrat

Ко мне пришёл брат

Фото: © Shutterstock.com

Сад

Фото: © flickr / Kaylen Logan

Будильник

Фото: © pixabay.com

Какой-то шум или крик

Фото: © flickr / MattysFlicks

Я жив! Я жив! Я жив...

Фото: © flickr / Mike Monaghan

Я как будто очнулся в каком-то пространстве, где не было света. Там не было ни жарко, ни холодно, я не хотел есть и не был уставшим — всё было как-то нейтрально и спокойно. Я понимал, что где-то рядом свет и любовь, но у меня не было никакого желания торопить события. Я помню, как в тот момент думал о своей жизни, но это было не то же самое, что монтаж, когда вся жизнь перед глазами. Это было похоже на ленивое перелистывание книги… Как бы то ни было, это "погружение" изменило мою жизнь, но я всё еще боюсь умереть. При этом мне не страшно, что со мной будет потом.Schneidah7 потерял сознание после аварии — он ехал на мотоцикле и разбился на скорости 80 км/час.Я помню, как лежал на тротуаре и вокруг всё медленно темнело, становилось тихо. Единственной причиной, по которой я не отключился, был чей-то крик: "Рейнджер, не вырубайся, всё будет хорошо, вставай-вставай!" Кто-то бил по моему шлему, и, когда я открыл глаза, я увидел своего брата, который сидел рядом со мной на корточках. Это было очень странно, потому что мой брат умер от передоза несколько лет назад… Единственное, что я помню, — это как он посмотрел на часы, сказал, что скоро они будут здесь, встал и ушёл… Больше я ничего не помню. Да, потом была операция, а я до сих пор испытываю проблемы с памятью.IDiedForABit описала полностью противоположную картину. Её сердце остановилось из-за сильнейшей аллергической реакции. Однако никаких пустоты, тишины и тьмы.Я помню ощущение, как будто кто-то высасывал темноту, словно шприц втягивает воду, она постепенно исчезала, и вскоре я оказалась в саду. Там не было цветов, лишь пыль и жёлтая трава. В середине была детская площадка, в центре которой — карусель с двумя детьми, мальчиком и девочкой. Это трудно описать, но у меня будто появился выбор: остаться или вернуться. Тогда я перечислила все причины, по которым я хотела вернуться, но ничего не происходило до тех пор, пока я не осознала, что не хочу расставаться со своей мамой. Тогда меня будто отпустили. Позже оказалось, что я была в состоянии клинической смерти на протяжении 6 минут.Пользователь с ником TheDeadManWalks в детстве серьёзно болел и однажды его состояние резко ухудшилось.Оглядываясь назад, я понимаю, что самое страшное в этом то, что, когда ты находишься там, тебе кажется, что всё спокойно и мирно. А вот чтобы вернуться, нужно заставить себя сделать что-то неприятное — это как нажать на кнопку будильника в семь утра. Вы отключаете его снова и снова, но понимаете, что вам нужно в школу или на работу…У altburger69 был сердечный приступ, сердце переставало биться трижды, пока его везли в машине скорой помощи.Видимо, я просыпался каждый раз, когда мне запускали сердце с помощью дефибриллятора. При этом каждый раз, когда приходил в себя, я говорил медикам о каком-то шуме или крике. Там не было никакого света, а просто хотелось спать.После падения с мотоцикла на полном ходу у Rullknuf остановилось дыхание и его тело забилось в судорогах. Через две минуты его друг сумел реанимировать его.Для меня это было просто затемнение. Никаких снов, никаких видений, просто ничего не было. Когда очнулся, я 10 раз спросил, что случилось, и понял, что, видимо, остался жив.