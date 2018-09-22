﻿ Сотрудницы «Белфармации» рассказали, что их заставляют носить каблуки и короткие халаты. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сотрудницы «Белфармации» рассказали, что их заставляют носить каблуки и короткие халаты

23.09.2018 14:08 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A
>

Сотрудницы государственной сети аптек «Белфармация» анонимно рассказали журналистам о «стандартах обслуживания», которые существуют в их аптеках. Например, сотрудницам запрещено носить спортивную обувь. Эти правила существую уже около года, но раньше не них не обращали внимания – а теперь же аптекарей вынуждают ходить на работу на каблуках. Из-за чего она часто жалуются на боли в ногах, пишет «Еврорадио». 

«Это какой-то ужас! Нас вынуждают выглядеть так, как будто мы какие-то девушки «с шоссе»! Напрямую это так не прописано, но вот простой пример. На работе нам выдают служебные халаты, длина которых — выше колена. По стандартам, мы должны надевать юбки, которые были бы не длиннее халата. Поэтому, например, у высоких девушек эта длина не превышает половину бедра!» – рассказала журналистам провизор. 

Вторая проблема – обувь. «Белфармация» требует, чтобы туфли аптекарей «позволяли обработку медицинскими дезинфецирующими веществами» и при этом «имели каблуки». То есть провизорам где-то нужно найти обувь на каблуке, которая не будет портиться от сильных медицинских дезинфекторов.  «С обувью – это вообще какая-то глупость. Запрещена даже резиновая обувь, хотя именно она является основной, например, среди хирургов. Посмотрите в интернете — большинство врачей даже в операционных ходят в тех же «кроксах», а нам в аптеке это запрещено. Так и в чем нам ходить? А насчет каблуков – попробуйте залезть даже на небольшую лестницу, да ещё в мини-юбке. Это же невозможно!» – рассказала журналистам сотрудница «Белфармации». 

Третья проблема – одежда, которая должна быть под халатом. В стандартах «Белфармации» написано: «Запрещаются объемная и ворсистая одежда, джинсы, брюки... Цвет одежды –однотонный, который не контрастирует с халатом, светлого оттенка». 



«Под запрет попадают не только свитера, но и обычные кашемировые гольфы. Так, только за прошлую зиму почти все коллеги заболели из-за того, что невозможно тепло одеться на рабочем месте. Что мешает нормально прописать эти стандарты? Почему даже хирургические костюмы теперь под запретом? Да и в конце концов, зачем такие стандарты нужны? Мы должны помогать людям, а не думать, с какой внешностью и каким образом что-то им продать», – объяснила одна из провизоров. 

Что говорит про дресс-код «Белфармация»

Сначала справка: аптекари, которые рассказали про стандарты внешнего вида, утверждают, что их  разработали под руководством директора «Белфармации» Вячеслава Гнития, которого в июле 2018 года задержали по коррупционному делу. 

Компания ничего не говорит: журналистам было отказано в комментарии, так как санкцию на разговор с прессой должен предоставить лично министр здравоохранения, в чье подчинение входит и сеть государственных аптек.

 
 
Ссылка на источник 67
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотрудницы государственной сети аптек «Белфармация» анонимно рассказали журналистам о «стандартах обслуживания», которые существуют в их аптеках. Например,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Любiмыя мясцiны малой радзiмы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.09.2018
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Слуцк Город
Фаниполь Online
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика