Сотрудницы «Белфармации» рассказали, что их заставляют носить каблуки и короткие халаты

Сотрудницы государственной сети аптек «Белфармация» анонимно рассказали журналистам о «стандартах обслуживания», которые существуют в их аптеках. Например, сотрудницам запрещено носить спортивную обувь. Эти правила существую уже около года, но раньше не них не обращали внимания – а теперь же аптекарей вынуждают ходить на работу на каблуках. Из-за чего она часто жалуются на боли в ногах, пишет «Еврорадио».



«Это какой-то ужас! Нас вынуждают выглядеть так, как будто мы какие-то девушки «с шоссе»! Напрямую это так не прописано, но вот простой пример. На работе нам выдают служебные халаты, длина которых — выше колена. По стандартам, мы должны надевать юбки, которые были бы не длиннее халата. Поэтому, например, у высоких девушек эта длина не превышает половину бедра!» – рассказала журналистам провизор.



Вторая проблема – обувь. «Белфармация» требует, чтобы туфли аптекарей «позволяли обработку медицинскими дезинфецирующими веществами» и при этом «имели каблуки». То есть провизорам где-то нужно найти обувь на каблуке, которая не будет портиться от сильных медицинских дезинфекторов. «С обувью – это вообще какая-то глупость. Запрещена даже резиновая обувь, хотя именно она является основной, например, среди хирургов. Посмотрите в интернете — большинство врачей даже в операционных ходят в тех же «кроксах», а нам в аптеке это запрещено. Так и в чем нам ходить? А насчет каблуков – попробуйте залезть даже на небольшую лестницу, да ещё в мини-юбке. Это же невозможно!» – рассказала журналистам сотрудница «Белфармации».



Третья проблема – одежда, которая должна быть под халатом. В стандартах «Белфармации» написано: «Запрещаются объемная и ворсистая одежда, джинсы, брюки... Цвет одежды –однотонный, который не контрастирует с халатом, светлого оттенка».





«Под запрет попадают не только свитера, но и обычные кашемировые гольфы. Так, только за прошлую зиму почти все коллеги заболели из-за того, что невозможно тепло одеться на рабочем месте. Что мешает нормально прописать эти стандарты? Почему даже хирургические костюмы теперь под запретом? Да и в конце концов, зачем такие стандарты нужны? Мы должны помогать людям, а не думать, с какой внешностью и каким образом что-то им продать», – объяснила одна из провизоров.



Что говорит про дресс-код «Белфармация»



Сначала справка: аптекари, которые рассказали про стандарты внешнего вида, утверждают, что их разработали под руководством директора «Белфармации» Вячеслава Гнития, которого в июле 2018 года задержали по коррупционному делу.



Компания ничего не говорит: журналистам было отказано в комментарии, так как санкцию на разговор с прессой должен предоставить лично министр здравоохранения, в чье подчинение входит и сеть государственных аптек.