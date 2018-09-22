В России чиновник уходит с должности, чтобы петь в рок-группе

В России замглавы Минтранса Алан Лушников, который курировал железнодорожный транспорт, решил уйти в отставку – чиновнику, видимо, надоела госдолжность, поэтому он захотел сосредоточиться на музыкальной карьере, пишет «Нож» со ссылкой на РБК.

Когда у 4-летнего Лушникова спросили, чем он хочет дальше заниматься, он ответил: «Петь».



Чуть позже выяснилось, что экс-чиновник – фронтмен рок-группы Ctrlband.



Интересно, кто из беларуских чиновников мог бы поступить также?