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В России чиновник уходит с должности, чтобы петь в рок-группе
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В России замглавы Минтранса Алан Лушников, который курировал железнодорожный транспорт, решил уйти в отставку – чиновнику, видимо, надоела госдолжность, поэтому он захотел сосредоточиться на музыкальной карьере,
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В России замглавы Минтранса Алан Лушников, который курировал железнодорожный транспорт, решил уйти в отставку – чиновнику, видимо, надоела госдолжность, поэтому...
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