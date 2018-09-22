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В России чиновник уходит с должности, чтобы петь в рок-группе

23.09.2018 13:34 — Разное | KYKY  
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В России замглавы Минтранса Алан Лушников, который курировал железнодорожный транспорт, решил уйти в отставку – чиновнику, видимо, надоела госдолжность, поэтому он захотел сосредоточиться на музыкальной карьере, пишет «Нож» со ссылкой на РБК. 
Когда у 4-летнего Лушникова спросили, чем он хочет дальше заниматься, он ответил: «Петь».

Чуть позже выяснилось, что экс-чиновник –  фронтмен рок-группы Ctrlband. 


Интересно, кто из беларуских чиновников мог бы поступить также? 

 
 
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В России замглавы Минтранса Алан Лушников, который курировал железнодорожный транспорт, решил уйти в отставку – чиновнику, видимо, надоела госдолжность, поэтому...
 
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