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Новосибирск, Москва и Санкт-Петербург - в рейтинге самых опасных городов мира

23.09.2018 13:47 — Разное | Интерфакс  
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Сервис Numbeo, собирающий статистику о качестве жизни в различных странах, представил ежегодный рейтинг самых криминальных городов мира. В список из 327 городов попали три российских - Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск, пишут "Ведомости". Выше всех в списке из российских городов расположился Новосибирск - он занимает 135-е место. Его соседями в рейтинге являются Сан-Антонио (США) и Бангкок (Таиланд). Москва расположилась на 144-м месте, между новозеландским Оклендом и канадской Миссиссогой. Санкт-Петербург - на 198-й строчке, между Иерусалимом (Израиль) и Бергеном (Норвегия)

Возглавил список в этом году второй по величине город Гондураса Сан-Педро-Сула. Второе место заняла столица Венесуэлы Каракас. Замыкает первую тройку столица Папуа - Новой Гвинеи Порт-Морсби. В первую десятку также вошли Форталеза (Бразилия), Дурбан (ЮАР), Йоханнесбург (ЮАР), Салвадор (Бразилия), Претория (ЮАР), Порт-оф-Спейн (Тринидад и Тобаго) и Ресифи (Бразилия). У этих городов самый высокий индекс преступности.

Среди частей света по числу опасных городов лидируют Европа и Америка, там их, согласно рейтингу, 109 и 100 соответственно. В Азии Numbeo насчитал 87 опасных городов, в Африке - 17, в Океании - 14.

 

 
 
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Сервис Numbeo, собирающий статистику о качестве жизни в различных странах, представил ежегодный рейтинг самых криминальных городов мира. В список из 327 городов попали...
 
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