Сто тысяч человек пришли на богослужение папы Франциска в парке Сантакос в Каунасе

Папа римский Франциск в воскресенье в ходе богослужения в каунасском парке Сантакос призвал верующих Литвы заботиться о социально уязвимых группах людей и национальных меньшинствах, не поддаваясь честолюбию.

Обращаясь к более чем ста тысячам собравшихся в каунасском парке Сантакос, понтифик призвал не отмежевываться от общества и не считать, что это ответственность других.

"Может быть, это этнические меньшинства нашего города или безработные, которые вынуждены эмигрировать. Может быть, это одинокие старики, а, может быть, молодые люди, которые не находят смысла жизни, потому что утратили свои корни", - сказал папа.

Он призвал верующих не поддаваться чрезмерному честолюбию.

Папа также отдал дать истории Литвы, помянув жертв советского и нацистского режимов.

"Вся Литва может об этом свидетельствовать, когда бросает в дрожь от одного слова "Сибирь", или "гетто" в Вильнюсе, Каунасе и в других местах", - сказал папа.

Во второй половине дня в воскресенье понтифик почтит память жертв советского и нацистского режимов, посетив бывшее Вильнюсское гетто и бывшую тюрьму КГБ, где сейчас находится музей.

Папа римский Франциск в Вильнюсе в субботу начал четырехдневный визит по Литве, Латвии и Эстонии. Как ожидается, во второй половине дня в воскресенье понтифик вернется в литовскую столицу.