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Минск попал в топ-40 самых безопасных городов мира
Новости Беларуси. Об этом свидетельствуют данные исследования Crime Index 2018, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Всего в этом списке 327 стран. Согласно рейтингу, самый низкий уровень преступности в Абу-Даби. Далее идут столица Катара Доха и швейцарский Базель.
При этом в Восточной Европе белорусская столица по безопасности - на третьем месте. Хуже всего дела обстоят в городах Гондураса и венесуэльском Каракасе.
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Новости Беларуси. Об этом свидетельствуют данные исследования Crime Index 2018, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего в этом списке 327 стран. Согласно...
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