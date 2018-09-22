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Минск попал в топ-40 самых безопасных городов мира

23.09.2018 14:54 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Об этом свидетельствуют данные исследования Crime Index 2018, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минск попал в топ-40 самых безопасных городов мира

Всего в этом списке 327 стран. Согласно рейтингу, самый низкий уровень преступности в Абу-Даби. Далее идут столица Катара Доха и швейцарский Базель.

Минск попал в топ-40 самых безопасных городов мира

При этом в Восточной Европе белорусская столица по безопасности - на третьем месте. Хуже всего дела обстоят в городах Гондураса и венесуэльском Каракасе.

 
 
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Новости Беларуси. Об этом свидетельствуют данные исследования Crime Index 2018, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего в этом списке 327 стран. Согласно...
 
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