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В Минске сотрудники ОМОНа задержали мужчину. Гражданин махал ножом и кричал
Новости Беларуси. Днём 22 сентября в районе водохранилища «Дрозды» был задержан мужчина.
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В это время неподалёку нёс службу автопатруль ОМОН. Правоохранители решили узнать, что стало причиной агрессивного поведения мужчины и подошли к нему. При виде милиционеров гражданин попытался сбежать.
Сотрудники ОМОНа последовали за убегавшим. После этого мужчина вынул из кармана нож и пошёл с ним к правоохранителям. Милиционеры потребовали прекратить противоправные действия, но гражданин не реагировал.
Тогда сотрудник ОМОНа сделал предупредительный выстрел в воздух. После этого мужчина бросил нож и остановился. Гражданина задержали. Его личность установлена. Задержанному 37 лет, безработный, привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления и незаконный оборот наркотиков.
Проводится проверка.
Осенью 2018 года в Витебске пьяный мужчина угрожал водителю такси пневматическим пистолетом.
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Новости Беларуси. Днём 22 сентября в районе водохранилища «Дрозды» был задержан мужчина. Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, гражданин находился возле дамбы, он...
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