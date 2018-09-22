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В Минске сотрудники ОМОНа задержали мужчину. Гражданин махал ножом и кричал

23.09.2018 14:12 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Днём 22 сентября в районе водохранилища «Дрозды» был задержан мужчина.  

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, гражданин находился возле дамбы, он кричал, размахивал руками, использовал нецензурную лексику.  

В это время неподалёку нёс службу автопатруль ОМОН. Правоохранители решили узнать, что стало причиной агрессивного поведения мужчины и подошли к нему. При виде милиционеров гражданин попытался сбежать.  

Сотрудники ОМОНа последовали за убегавшим. После этого мужчина вынул из кармана нож и пошёл с ним к правоохранителям. Милиционеры потребовали прекратить противоправные действия, но гражданин не реагировал.  

Тогда сотрудник ОМОНа сделал предупредительный выстрел в воздух. После этого мужчина бросил нож и остановился. Гражданина задержали. Его личность установлена. Задержанному 37 лет, безработный, привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления и незаконный оборот наркотиков.  

Проводится проверка.  

Осенью 2018 года в Витебске пьяный мужчина угрожал водителю такси пневматическим пистолетом.  

Нападавший утверждал, что он «киллер из Смоленска» (подробнее здесь).  

 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Днём 22 сентября в районе водохранилища «Дрозды» был задержан мужчина.   Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, гражданин находился возле дамбы, он...
 
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