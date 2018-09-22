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«Росатом» опровергает Лукашенко — работы на БелАЭС идут по графику

23.09.2018 14:23 — Разное | Партизан  
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Сооружение Беларусской АЭС с участием России идет по графику.

Об этом 22 сентября заявил старший вице-президент по сооружению Белорусской АЭС АО «Инжиниринговая компания «АСЭ» (входит в госкорпорацию «Росатом») Сергей Олонцев, передает РИА «Новости».

«В целом, работы на первом и втором энергоблоке идут в графике», — сказал Олонцев.

Несколькими часами ранее на совещании в Минске по итогам беларусско-российских переговоров в Сочи Александр Лукашенко заявил, что «запуск первого блока откладывается аж на год».

«Боюсь, как меня информируют контролеры, что, может быть, Россия попросит еще смещения этого срока, что уже вообще недопустимо», — заявил президент Беларуси.

Именно срывом сроков Александр Лукашенко мотивировал продление возврата кредита на строительство АЭС, который был выдан Россией в сумме 10 млрд долларов до 2035 года. Отдавать деньги Беларусь должна будет после ввода БелАЭС в эксплуатацию.

 
Теги: Минск
 
 
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Сооружение Беларусской АЭС с участием России идет по графику.
 
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