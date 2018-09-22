«Росатом» опровергает Лукашенко — работы на БелАЭС идут по графику

РИА «Новости». Об этом 22 сентября заявил старший вице-президент по сооружению Белорусской АЭС АО «Инжиниринговая компания «АСЭ» (входит в госкорпорацию «Росатом») Сергей Олонцев, передает





«В целом, работы на первом и втором энергоблоке идут в графике», — сказал Олонцев.





Несколькими часами ранее на совещании в Минске по итогам беларусско-российских переговоров в Сочи Александр Лукашенко заявил, что «запуск первого блока откладывается аж на год».





«Боюсь, как меня информируют контролеры, что, может быть, Россия попросит еще смещения этого срока, что уже вообще недопустимо», — заявил президент Беларуси.





Именно срывом сроков Александр Лукашенко мотивировал продление возврата кредита на строительство АЭС, который был выдан Россией в сумме 10 млрд долларов до 2035 года. Отдавать деньги Беларусь должна будет после ввода БелАЭС в эксплуатацию.