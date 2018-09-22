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ОАО «Гомельстекло» освободят от уплаты задолженности по кредиту
Он был предоставлен ОАО «Беларусбанк».
Постановлением Совмина №688 от 19 сентября, которое опубликовано на
В соответствии с ней ОАО «Гомельстекло» может быть освобождено от имущественной обязанности погашения задолженности по уплате процентов за пользование кредитом по повышенной ставке. Речь идет о кредите 2014 года на сумму 269,2 тыс. долларов.
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Он был предоставлен ОАО «Беларусбанк».
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