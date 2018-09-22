Лукашенко и Путин договорились на 30 млрд долларов

Первого канала . «Если даже чисто арифметически, в лоб, монетизировать весь пакет соглашений, он превысит 30 миллиардов долларов! И это в короткой перспективе», сообщалось в репортаже





О чем же договорились президенты. Согласно беларусской стороне, Россия в полном объем будет компенсировать Беларуси последствия налогового маневра. Сообщается, что поступления средств от таможенных пошлин за сырую нефть и расчеты за природный газ полностью согласованы.





В сфере поставок сельскохозяйственной продукции есть договоренность подписать балансы на Форуме регионов в Могилеве . При этом балансы станут обязательными для обеих сторон. Их будут контролировать ежеквартально. На следующий год для Беларуси могут быть согласованы повышенные объемы поставок. Иначе говоря, беларусы не смогут поставить больше, чем им разрешат, но при этом, отечественное правительство рассчитывает, что в рамках согласованных объемов производителям не будут чинить препятствий. Как писал reform.by, рынок СГ обеспечен собственным молоком на 94-97% и в этих условиях российская сторона крайне заинтересована в регулировании объемов импорта.





До 1 октября стороны должны проанализировать условия работы машиностроительных предприятий. Беларусская сторона хочет добиться равных условий при участии в госзакупках. В России де-факто уже отстранили от них МАЗ, с чем связано заметное снижение поставок в последние годы.





Беларусь должна получить шестой транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития. Его поступление задерживается уже более чем на полгода.





Кроме того, речь шла о проекте строительства БелАЭС, допуске автоперевозчиков на российский рынок, а также о решении проблем на границе, которая уже два года закрыта для граждан третьих стран.