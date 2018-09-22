ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко и Путин договорились на 30 млрд долларов

23.09.2018 14:11 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
В такую сумму монетизировало сочинские соглашения беларусское телевидение.

Лукашенко и Путин договорились на 30 млрд долларов
«Если даже чисто арифметически, в лоб, монетизировать весь пакет соглашений, он превысит 30 миллиардов долларов! И это в короткой перспективе», сообщалось в репортаже Первого канала.

О чем же договорились президенты. Согласно беларусской стороне, Россия в полном объем будет компенсировать Беларуси последствия налогового маневра. Сообщается, что поступления средств от таможенных пошлин за сырую нефть и расчеты за природный газ полностью согласованы.

В сфере поставок сельскохозяйственной продукции есть договоренность подписать балансы на Форуме регионов в Могилеве. При этом балансы станут обязательными для обеих сторон. Их будут контролировать ежеквартально. На следующий год для Беларуси могут быть согласованы повышенные объемы поставок. Иначе говоря, беларусы не смогут поставить больше, чем им разрешат, но при этом, отечественное правительство рассчитывает, что в рамках согласованных объемов производителям не будут чинить препятствий. Как писал reform.by, рынок СГ обеспечен собственным молоком на 94-97% и в этих условиях российская сторона крайне заинтересована в регулировании объемов импорта.

До 1 октября стороны должны проанализировать условия работы машиностроительных предприятий. Беларусская сторона хочет добиться равных условий при участии в госзакупках. В России де-факто уже отстранили от них МАЗ, с чем связано заметное снижение поставок в последние годы.

Беларусь должна получить шестой транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития. Его поступление задерживается уже более чем на полгода.

Кроме того, речь шла о проекте строительства БелАЭС, допуске автоперевозчиков на российский рынок, а также о решении проблем на границе, которая уже два года закрыта для граждан третьих стран.

 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В такую сумму монетизировало сочинские соглашения беларусское телевидение.
 
Новости дня
Новости разные
 
Сотрудницы «Белфармации» рассказали, что их заставляют носить каблуки и короткие халаты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.09.2018
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Слуцк Город
Фаниполь Online
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика