Минобороны России сообщило подробности гибели ИЛ-20. Говорят, что виноват Израиль

"Белсат" . По его словам, сирийская ПВО сработала на маневр израильского истребителя «F-16» рядом с ИЛ-20, что и привело к трагедии, передает





«После удара израильские самолеты вновь заняли зону дежурства на отдалении 70 километров на запад от побережья Сирии, поставив радиоэлектронные помехи, и, вероятно, готовясь к нанесению повторного удара. В 21:59 один из израильских самолетов начал маневр в направлении побережья Сирии, сближаясь с Ил-20, что совершал заход на посадку. Это было воспринято расчетами сирийских ПВО как новая атака израильской авиации», – заявил в ходе брифинга Игорь Конашенков.





Он назвал враждебными действия израильского пилота «F-16», отметив, что тот не мог не понимать, что ИЛ-20 станет преобладающей мишенью для ПВО, и фактически прикрылся им.









«Это или непрофессионализм, или преступная небрежность», –заметил Конашенков.





Российский военный самолет Ил-20 был сбит сирийскими силами ПВО 17 сентября после того, как израильские истребители нанесли несколько ударов по территории страны. В результате погибли 15 российских военнослужащих.





В свою очередь, Израиль возлагает ответственность за гибель на Сирию и Иран, утверждая, что наносил удары именно по иранским объектам в Сирии. Израильские военные говорят, что когда сирийская ПВО открыла огонь, истребители уже поразили все мишени в Сирии и успели вернуться в воздушное пространство своей страны.



