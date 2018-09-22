ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Чечерске стая бродячих собака напала на ребенка

23.09.2018 13:52 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
20 сентября на улице Комарова около 8.30 утра стая бродячих собак искусала 10-летнего ребенка.

Информация о происшествии появилась в ВК-группе «ГАИ Чечерск». По словам автора поста, по факту нападения животных были написаны заявление в милицию и обращение в местный КЖУП, но оперативной реакции не последовало — собаки все еще на свободе, сообщают «Сильные новости».

В комментариях пишут, что пострадавший ребенок оказался в больнице.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
20 сентября на улице Комарова около 8.30 утра стая бродячих собак искусала 10-летнего ребенка.
 
Новости дня
Новости разные
 
Александр Лукашенко: белорусско-российские переговоры в Сочи были тяжелые, но результативные
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.09.2018
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Слуцк Город
Фаниполь Online
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика