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В Чечерске стая бродячих собака напала на ребенка
20 сентября на улице Комарова около 8.30 утра стая бродячих собак искусала 10-летнего ребенка.
Информация о происшествии появилась в ВК-группе «ГАИ Чечерск». По словам автора поста, по факту нападения животных были написаны заявление в милицию и обращение в местный КЖУП, но оперативной реакции не последовало — собаки все еще на свободе, сообщают
В комментариях пишут, что пострадавший ребенок оказался в больнице.
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20 сентября на улице Комарова около 8.30 утра стая бродячих собак искусала 10-летнего ребенка.
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