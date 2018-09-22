В Минске неадекватный 37-летний мужчина угрожал милиционерам ножом

Как стало известно, сотрудники ОМОНа патрулировали территорию в районе водохранилища «Дрозды». В поле зрения правоохранителей попал мужчина, который по внешним признакам вел себя неадекватно: кричал, размахивал руками, ругался на прохожих, используя нецензурную лексику.

Как сообщили представители ОИОС ГУВД Мингорисполкома, правоохранители подошли к мужчине, чтобы выяснить причину подобного агрессивного поведения. Увидев милиционеров, хулиган принялся убегать от них. Когда сотрудники ОМОНа настигли его, он неожиданно достал из кармана нож и направился в сторону правоохранителей, размахивая холодным оружием.

На призывы вести себя адекватно и прекратить противоправные действия мужчина не реагировал. Тогда милиционеры приняли решение произвести предупредительный выстрел в воздух из пистолета. После этого нарушитель бросил нож на землю и сдался правоохранителям.

По данному факту проводится проверка. Мужчина задержан. Сейчас решается вопрос о привлечении его к ответственности за совершенные противоправные действия. Сообщается, что фигурант ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления и незаконный оборот наркотиков.